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В Польше консервативная партия «Право и Справедливость» (PiS) бывшего премьер-министра страны Ярослава Качиньского лидирует по итогам прошедших парламентских выборов, набрав 36,8% голосов. Об этом свидетельствуют итоги экзитпола, обнародованные Польским телевидением после закрытия избирательных участков.
Это означает, что партия власти не сможет получить в 460-местном польском сейме большинство, которым она располагала в последние восемь лет своего правления. Ярослав Качиньский будет вынужден искать партнёра для формирования правящей коалиции.
В свою очередь, лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции, также бывший премьер Дональд Туск уже заявил журналистам, что это «конец власти PiS», а оппозиция выиграла «демократию, свободу, нашу Польшу».
Тем не менее, действующий глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новый кабинет, несмотря на резкий рост числа голосов оппозиции.
Ранее генерал Петр Пытель из польской армии выразил мнение, что правящая партия Польши «Право и Справедливость» (PiS) может прибегнуть к силовым методам, чтобы сохранить власть в случае поражения на парламентских выборах. Он заявил об этом в беседе с газетой «Gazeta Wyborcza».
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«Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в наш новый срок у власти. Мы этого пока не знаем», — сказал Качиньский, признав тем самым слабый результат своей партии.
Тем не менее, действующий глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новый кабинет, несмотря на резкий рост числа голосов оппозиции.
Ранее генерал Петр Пытель из польской армии выразил мнение, что правящая партия Польши «Право и Справедливость» (PiS) может прибегнуть к силовым методам, чтобы сохранить власть в случае поражения на парламентских выборах. Он заявил об этом в беседе с газетой «Gazeta Wyborcza».
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