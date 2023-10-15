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Партия «Право и Справедливость» лидирует на выборах в сейм Польши

15 октября 2023, 23:16
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

В Польше консервативная партия «Право и Справедливость» (PiS) бывшего премьер-министра страны Ярослава Качиньского лидирует по итогам прошедших парламентских выборов, набрав 36,8% голосов. Об этом свидетельствуют итоги экзитпола, обнародованные Польским телевидением после закрытия избирательных участков.
Это означает, что партия власти не сможет получить в 460-местном польском сейме большинство, которым она располагала в последние восемь лет своего правления. Ярослав Качиньский будет вынужден искать партнёра для формирования правящей коалиции.

«Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в наш новый срок у власти. Мы этого пока не знаем», — сказал Качиньский, признав тем самым слабый результат своей партии.


В свою очередь, лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции, также бывший премьер Дональд Туск уже заявил журналистам, что это «конец власти PiS», а оппозиция выиграла «демократию, свободу, нашу Польшу».

Тем не менее, действующий глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новый кабинет, несмотря на резкий рост числа голосов оппозиции.

Ранее генерал Петр Пытель из польской армии выразил мнение, что правящая партия Польши «Право и Справедливость» (PiS) может прибегнуть к силовым методам, чтобы сохранить власть в случае поражения на парламентских выборах. Он заявил об этом в беседе с газетой «Gazeta Wyborcza».

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#польша
#голосование
#выборы
#парламент
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Генсек ООН Гутерриш обратился с требованиями к Израилю и ХАМАС
15 октября 2023, 23:38

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу, а ХАМАС — немедленно и без предварительных условий освободить всех ранее захваченных движением заложников. Призыв Гутерриша обнародовала вечером в воскресенье пресс-служба Организации Объединенных Наций.
 «ХАМАС: заложники должны быть немедленно освобождены без каких-либо условий <...> Израиль должен предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, также гуманитарным работника <...> в секторе Газа», — говорится в документе.

По словам генсека, мир находится «на грани пропасти на Ближнем Востоке».

В ходе вооружённого столкновения Израиля и Палестины погибло 1400 мирных граждан израильской стороны. Об этом сообщил телеканал i24 News. При этом, ещё 3500 тысячи мирных жителей Израиля получили ранения разной степени тяжести.
Ранее Минздрав Палестины заявил о гибели 245 человек в секторе Газа. Ещё девять тысяч пострадали.

Ранее советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш заявил, что дальнейших конфликтов с Израилем можно избежать при выполнении одного условия. По его словам, палестинским жителям нужно предоставить независимую страну, в которой у них будут права. Если это произойдёт, будет поставлена окончательная точка в многолетнем обострении конфликтов между Израилем и Палестиной.

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#израиль
#палестина
#война
#сектор газа
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В США заявили, что наглость Зеленского отталкивает союзников
Экс-эксперт Пентагона Пайн: наглость Зеленского отталкивает союзников
15 октября 2023, 22:55

Экс-эксперт Пентагона Дэвид Пайн заявил, что регулярные требования президента Украины Владимира Зеленского поставлять ВСУ всё больше помощи отталкивает западных союзников.
«Я думаю, что Зеленский, он как избалованный ребенок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. Он безумно неблагодарный. Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе», — поделил он своим мнением с YouTube-каналом Dialogue works.

Пайн отметил, что поведение украинского лидера привело к разногласиям даже с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. По словам эксперта, отношениями между Байденом и Зеленским ухудшились на фоне требований поставить Киеву танки Abrams и истребители F-16.

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#танки
#youtube
#зеленский
#истребители
#сша
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Франция предупредила Иран об опасности ситуации в Израиле
Макрон предостерёг Иран от перехода конфликта в Израиле на другие территории
15 октября 2023, 21:29

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Ибрахимом Раиси предостерёг его от распространения палестино-израильского конфликта на соседние государства. Об этом сообщает агентство France Press.
Он отметил, что конфликт в первую очередь может распространиться на Ливан, с которым Израиль уже ведёт бои. 

Также Макрон призвал осуждать действия палестинских боевиков ХАМАС, которые можно трактовать как террористические. Эти группировки, по словам лидера Франции, необходимо уничтожать, чтобы избежать дальнейшей угрозы жизни мирных граждан.

Ранее французский МИД заявил, что не имеет доказательств того, что Иран принимал участие в атаках ХАМАС по территории Израиля.

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#франция
#иран
#израиль
#палестина
#конфликт
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В Палестине раскрыли, что позволит избежать дальнейших конфликтов с Израилем
Советник Аббаса: конфликт в Израиле завершит обретение палестинцами страны
15 октября 2023, 21:02

Фото: iStock/Gilnature

Конфликт в Израиле будет продолжаться до тех пор, пока Палестина не станет независимым государством со столицей в Иерусалиме. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.
Он отметил, что пока палестинцы не получат полноценные права, а также отдельное суверенное государство, дальнейших конфликтов не избежать. При этом, Махмуд аль-Хаббаш добавил, что все последующие конфликты могут быть сложнее и жёстче нынешнего. 

По словам политика, перед правительством Палестины стоит задача прекратить военные действия в отношении сектора Газа и перейти к проведению переговоров, из которых последует прекращение оккупации.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов израильской стороной сектора Газа погибли 2450 мирных палестинцев. Ещё девять тысяч получили ранения.

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#израиль
#палестина
#конфликт
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В Финляндии предложили запретить совмещение финского гражданства с российским
15 октября 2023, 20:03

Фото: iStock/Ruma Aktar

Кандидат на пост президента Финляндии Пекка Хаависто предложил запретить россиянам иметь два гражданства. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Отмечается, что согласно результатам соцопросов Хаависто имеет больше шансов на вступление в должность президента. Ранее он занимал пост министра иностранных дел Финляндии.

Хаависто призвал запретить россиянам одновременно иметь российское и финское гражданства, поскольку Россия, в свою очередь, также не принимает двойного гражданства. 

При этом кандидат в президенты отметил, что не хочет полностью лишать россиян возможности подавать заявления на получение гражданства Финляндии. Но им придётся отказаться от российского паспорта и гражданства. 

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#россия
#гражданство
#россияне
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Полковник Макгрегор раскрыл, кто спасёт Украину
Полковник Макгрегор: Путин ведёт сдержанную политику по Украине
15 октября 2023, 19:49

Фото: iStock/Liukov

Несмотря на действия Запада, президент России Владимир Путин проводит довольно сдержанную политику касаемо Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Deep Dive сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что Путин является единственным человеком, способным спасти умирающую Украину от уничтожения. 

Также полковник добавил, что западные журналисты намеренно скрывают истинную информацию о Путине. По словам Макгрегора, российский президент предпочёл бы провести переговоры для урегулирования конфликта, однако этому могут противиться США вместе со своими союзниками.

Макгрегор спрогнозировал, что придерживание США своей тактики приведёт к тому, что российские военные окажутся на границе с Польшей. 

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#владимир путин
#украина
#россия
#конфликт
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Главы МИД России и Бразилии обсудили конфликт между Израилем и Палестиной
Лавров и Виейра обсудили эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной
15 октября 2023, 19:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из бразильского МИД Мауро Виейра обсудили израильско-палестинский конфликт и пути его урегулирования. Об этом сообщает российское ведомство.
Отмечается, что в ходе беседы главы МИД пришли к выводу, что необходимо защитить мирное население, а также предотвратить возможное распространение конфликта на соседние государства. 

Кроме того, в сообщении МИД РФ добавляется, что Россия признаёт безальтернативной развязку ситуации с помощью общепризнанных международных правовых основ, в результате которой должно быть создано суверенное государство Палестина. Уточняется, что государство со столицей в Восточном Иерусалиме должно мирно сосуществовать с соседним Израилем. 

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#россия
#бразилия
#израиль
#палестина
#конфликт
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Египет готов стать посредником между Израилем и Палестиной
Президент Египта: страна готова стать посредником между Израилем и Палестиной
15 октября 2023, 19:06

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Египет готов стать посредником между Израилем и Палестиной. Об этом во время беседы с госсекретарём США Энтони Блинкеном сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Как сообщает телеканал Ash-Sharq, президент также попросил у Блинкена гарантии безопасности, благодаря которым станет возможным беспрепятственное и безопасное перемещение гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен после посещения Каира вновь отправится в Израиль. Такое решение обусловлено подготовкой к масштабному наступлению израильских войск на сектор Газа.

Ранее сообщалось, что Египет направил несколько тысяч силовиков для защиты границы с сектором Газа. 

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#египет
#израиль
#сектор газа
#сша
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В секторе Газа погибли более 2 тысяч человек
15 октября 2023, 18:58

Фото: istockphoto/azerberber

Число жертв палестино-израильского конфликта в секторе Газа растёт.
По данным палестинского Минздрава, уже погибли 2450 человек. Также сообщалось о 9 тысячах пострадавших. 

Ранее Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявляло, что больницы в секторе Газа почти истощили ресурсы.

Больницы в секторе Газа из-за блокады Израиля остались без электричества. Они смогут продолжать работу только 48 часов, учитывая имеющиеся запасы топлива.

«Во всех больницах осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов поставит жизни тысяч пациентов под угрозу», — утверждается в заявлении.
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#конфликт
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