Партия Шольца предлагает собрать «кризисный взнос» с богатейших немцев

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Партия СДПГ, членом которой является канцлер Олаф Шольц, разработала меры по стимулированию инвестиций и предлагает ввести временный сбор с богатых немцев
Социал-демократическая партия Германии подготовила инициативу, которая может ввести в Германии временный «кризисный взнос» для самых богатых немцев, а также создать правительственный фонд для поощрения инвестиций, пишет RND.
Инициативу включили в список предложений по экономической политике, которые подготовили к декабрьской конференции партии.
Партия также предлагает реформировать сферу налогов: подоходного, на дарение, на получение наследства. Изменения способны сократить налоги для 95% населения, усилив налоговую нагрузку на богатых. Целью других мер является стимулирование частных инвестиций на €100 млрд ежегодно. В итоге партия хочет добиться создания миллиона рабочих мест к 2030 году.
Также СДПГ предлагает изменить механизм «долгового тормоза» Германии. Данный механизм ограничения госдолга подразумевает, что Германия не может брать долги на сумму более 0,35% от годового ВВП, но существуют исключения в кризисных ситуациях.
Bloomberg пишет, что такая инициатива приведёт к конфликту СДПГ и Свободной демократической партии (СвДП), входящей в правящую коалицию (третий член коалиции — «Зеленые»).
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Инициативу включили в список предложений по экономической политике, которые подготовили к декабрьской конференции партии.
Партия также предлагает реформировать сферу налогов: подоходного, на дарение, на получение наследства. Изменения способны сократить налоги для 95% населения, усилив налоговую нагрузку на богатых. Целью других мер является стимулирование частных инвестиций на €100 млрд ежегодно. В итоге партия хочет добиться создания миллиона рабочих мест к 2030 году.
Bloomberg пишет, что такая инициатива приведёт к конфликту СДПГ и Свободной демократической партии (СвДП), входящей в правящую коалицию (третий член коалиции — «Зеленые»).
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Мария Фирсова