Пасечника избрали на должность главы ЛНР

Фото: сайт Кремля
Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) избрали Леонида Пасечника на должность главы этого региона, передает РИА Новости.
На собрании в Луганске присутствовали 49 депутатов, которые должны были проголосовать за одного из трех кандидатов на пост главы ЛНР, выдвинутых президентом России. В заседании также участвовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Сергей Кириенко отметил в своем выступлении важность текущих событий в Донбассе, подчеркнув, что эта история имеет огромное значение не только для жителей ЛНР, но и для всей России и мира в целом.
В результате голосования за кандидатуру Леонида Пасечника, он был избран главой ЛНР единогласно 49 депутатами. Согласно Конституции ЛНР, главой республики становится кандидат, получивший большее количество голосов.
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Сергей Кириенко отметил в своем выступлении важность текущих событий в Донбассе, подчеркнув, что эта история имеет огромное значение не только для жителей ЛНР, но и для всей России и мира в целом.
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Артем Кузьмин