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Пасечника избрали на должность главы ЛНР

Депутаты Народного Совета избрали Пасечника на должность главы ЛНР
23 сентября 2023, 23:56
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) избрали Леонида Пасечника на должность главы этого региона, передает РИА Новости.
На собрании в Луганске присутствовали 49 депутатов, которые должны были проголосовать за одного из трех кандидатов на пост главы ЛНР, выдвинутых президентом России. В заседании также участвовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко отметил в своем выступлении важность текущих событий в Донбассе, подчеркнув, что эта история имеет огромное значение не только для жителей ЛНР, но и для всей России и мира в целом.


В результате голосования за кандидатуру Леонида Пасечника, он был избран главой ЛНР единогласно 49 депутатами. Согласно Конституции ЛНР, главой республики становится кандидат, получивший большее количество голосов.

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Пушилина избрали на должность главы ДНР
Дениса Пушилина назначили главой Донецкой Народной Республики
23 сентября 2023, 23:19

Фото: сайт Кремля

На пост главы Донецкой Народной Республики избран Денис Пушилин, сообщается на его официальном сайте. Сразу после анонса результатов выборов прошла инаугурация нового руководителя региона. На пост главы ДНР также претендовали депутат Госдумы Казбек Тайсаев и координатор республиканского отделения ЛДПР Андрей Крамар.
В своей речи Пушилин пообещал оправдать доверие избирателей и предпринять все необходимые шаги для возвращения мира и благополучия в регион. Он также выразил надежду на то, что Донбасс будет продолжать свои строительные и трудовые достижения, оставаясь важной частью России.

Церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Также стоит отметить, что в субботу были избраны главы двух других регионов: Евгений Балицкий стал главой Запорожской области, а Владимир Сальдо возглавил Херсонскую область.

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Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия не будет рассматривать предложений по прекращению огня на Украине
23 сентября 2023, 21:20

Фото: iStock/Diy1

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня Москва рассматривать не будет. Об этом Лавров сообщил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Министр подчеркнул, что однажды такое предложение было рассмотрено Россией, однако «вы нас обманули».

Ранее глава МИД РФ Лавров назвал эгоизмом попытки Запада «украинизировать» повестку международных встреч, отодвигая на задний план другие мировые конфликты. По мнению политика, многие из неурегулированных региональных кризисов длятся долгие годы.

Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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#мид рф
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Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС
Шольц в связи с визовым скандалом в Польше выступил за контроль на границах ЕС
23 сентября 2023, 21:04

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил ужесточения мер на внешних границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Об этом Шольц сообщил на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге.
Шольц подчеркнул, что количество прибывающих мигрантов сильно увеличилось. Он также не исключил возможность принятия дополнительных мер на границах, в том числе и на границе с Польшей.

Шольц пояснил, что «если человек прибывает из Польши, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище», вместо покупки визы.

Напомним, ранее исследователь Уриэль Араужо в материале для InfoBRICS завил, что Польша провоцирует ссору с ФРГ, чтобы реализовать собственные геополитические амбиции на территории Европы.

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Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН
Лавров: Зеленский на Совбезе ООН был «не в ударе»
23 сентября 2023, 20:50

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский на Совбезе ООН по Украине был «не в ударе». Об этом Лавров сообщил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
«Мы же все знаем, что он скажет, зачем время тратить? У меня было тридцать три запланированных двусторонних встречи, и они были гораздо полезнее», — пояснил министр.

Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее глава МИД РФ Лавров назвал эгоизмом попытки Запада «украинизировать» повестку международных встреч, отодвигая на задний план другие мировые конфликты. По мнению политика, многие из неурегулированных региональных кризисов длятся долгие годы.

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Премьер Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Шольцем и Блинкеном
23 сентября 2023, 20:32

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
Отмечается, что участники переговоров также обсудили вопросы армяно-американского и армяно-германского сотрудничества. 

«Была подчеркнута необходимость гарантий обеспечения безопасности и прав народа Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. В результате военных действий пострадали более 20 человек, 27 человек погибли.

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#германия
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Запад хочет решать вопрос Украины на поле боя, заявил Лавров
Лавров: на Западе не хотят показать понимание кризиса на Украине
23 сентября 2023, 20:19

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто на Западе не хочет всерьез показать понимание кризиса на Украине. Об этом Лавров сообщил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Политик отметил, что «раз они хотят решать на поле боя, значит, будет на поле боя».

Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее в ходе выступления на Генассамблее ООН Сергей Лавров назвал эгоизмом попытки Запада «украинизировать» повестку международных встреч, отодвигая на задний план другие мировые конфликты. По мнению главы МИД РФ, многие из неурегулированных региональных кризисов длятся долгие годы.

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#оон
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Лавров с трибуны ООН назвал Запад «империей лжи»
Лавров: Запад является «империей лжи» из-за своей недоговороспособности
23 сентября 2023, 20:04

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад сегодня — это «империя лжи» из-за своей тотальной недоговороспособности и привычки нарушать обещания. Об этом Лавров сообщил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Ранее Лавров сообщил, что политики Запада одержимы собственной безнаказанностью и желанием нанести «стратегическое поражение» РФ. По мнению политика, серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО — это беспрецедентный поступок.

Напомним, в ходе выступления на Генассамблее ООН Сергей Лавров назвал эгоизмом попытки Запада «украинизировать» повестку международных встреч, отодвигая на задний план другие мировые конфликты. 

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#сша
#политика
#сергей лавров
#план
#оон
#нато
#рф
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Лавров назвал попытки «украинизировать» международные дискуссии эгоизмом
23 сентября 2023, 19:48

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эгоизмом попытки Запада «украинизировать» повестку международных встреч, отодвигая на задний план другие мировые конфликты. Об этом Лавров сообщил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
​По мнению политика, многие из неурегулированных региональных кризисов длятся долгие годы.

Ранее Лавров заявил, что политики Запада одержимы собственной безнаказанностью и желанием нанести «стратегическое поражение» РФ. 

Напомним, ранее глава МИД РФ сообщил, что Запад, который сорвал выполнение минских соглашений по урегулированию на Украине, несет ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны. Он подчеркнул, что сегодня создается впечатление, что «представители Запада боятся профессиональных дискуссий, которые разоблачают их демагогию».

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Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о возрастающих рисках мирового конфликта

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#запад
#лавров
#украина
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Лавров: западные политики одержимы собственной безнаказанностью
23 сентября 2023, 19:35

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политики Запада одержимы собственной безнаказанностью и желанием нанести «стратегическое поражение» РФ. Об этом Лавров сообщил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
«Беспрецедентной со времен окончания холодной войны стала серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации», — отметил глава МИД РФ.

Напомним, ранее Лавров сообщил, что Запад, который сорвал выполнение минских соглашений по урегулированию на Украине, несет ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны. Он также подчеркнул, что сегодня создается впечатление, что «представители Запада боятся профессиональных дискуссий, которые разоблачают их демагогию». 

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Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о возрастающих рисках мирового конфликта

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