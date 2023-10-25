Пашинян: Армения не обсуждает вывод российской военной базы

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос вывода российской военной базы из страны не обсуждается. Об этом пишет WSJ.
Ранее Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в присутствии российских военных баз на территории республики. Он подчеркнул, что это заставляет Армению диверсифицировать подход к поиску союзников в сфере безопасности.
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