Пашинян: Азербайджан начал операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан развязан наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, в свою очередь Армения не давала на это мандат. Об этом он рассказал в онлайн-эфире.
«Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабные военные действия. Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха. Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе», - заявил Пашинян в онлайн-эфире.По его словам, ВС Азербайджана обстреляли практически всю территорию Нагорного Карабаха, после чего начали операцию по прорыву линии соприкосновения. При этом Пашинян подчеркнул, что ВС Армении в Нагорном Карабахе нет. Однако он выразил надежду на то, что российские миротворцы смогут стабилизировать обстановку подчеркнув, что Армения не собирается вступать с Азербайджаном в военные действия из-за событий в Нагорном Карабахе.
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