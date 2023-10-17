Пашинян допустил подписание мира с Азербайджаном до конца года

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Армения и Азербайджан могут подписать мировое соглашение до конца 2023 года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире YouTube-канала правительства страны.
«Армения готова подписать с Азербайджаном договор о мире до конца года», - прокомментировал ситуацию Пашинян.
Премьер также отметил, что Армения готова обеспечить безопасность азербайджанцев и азербайджанских грузов на территории своей страны.
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