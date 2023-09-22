Пашинян допустил возможность переселения жителей Карабаха в Армению

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил условия, при которых может состоятся массовый переезд жителей Нагорного Карабаха на территорию республики. По его словам, переселение может состоятся в том случае, если проживание в собственных домах станет для них невозможным либо опасным.
Пашинян пояснил, что исход армян с территории, где они жили испокон веков, отнюдь не является целью правительства Армении. Наоборот, необходимо сделать все возможное для того, чтобы они жили в своих домах, на своих исконных землях без страха и не подвергаясь опасности.
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