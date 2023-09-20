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Пашинян: Ереван не участвовал в подготовке заявления о перемирии в Карабахе

20 сентября 2023, 13:47
Фото: istock / Photitos2016

Фото: istock / Photitos2016

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, то Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом.
Пашинян добавил, что увидел решение властей Карабаха в местных социальных сетях. Премьер-министр также заявил, что Армения вывела с территории непризнанной республики военные силы еще летом 2021 года. Информацию передает ТАСС.

Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности завершения военных действий и решению властей Нагорного Карабаха сложить оружие с 13:00 20 сентября.


Премьер-министр добавил, что Армения продолжает следить за ситуацией и отметил, что боевые действия в регионе уменьшились, но полностью еще не прекратились. Паняшин также отметил, что надеется на защиту населения Карабаха российскими миротворцами.

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#военные
#оружие
#министр
#армения
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Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Путин: российские миротворцы делают все для защиты граждан в Нагорном Карабахе
20 сентября 2023, 13:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские миротворцы делают все для защиты мирных граждан и урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой МИД Китая.
Глава государства также отметил, что Россия находится в постоянном контакте с властями Армении и Баку. По словам российского лидера, Москва предпринимает все возможные меры, чтобы направить конфликт в мирное русло.

Владимир Путин также сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР в октябре. Прежде об этом сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что точные даты поездки неизвестны. 

Власти Азербайджана объявили о проведении антитеррористической операции на территории Карабаха 19 сентября. В настоящее время, по заявлению государственных лиц, военные действия прекращены. 

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#россия
#владимир путин
#кремль
#азербайджан
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Вашингтон готовит Зеленскому неприятный сюрприз
Politico: помощь Украине оказалась под угрозой из-за проблем с бюджетом США
20 сентября 2023, 13:37

Фото: iStock/rarrarorro

Издание Politico сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский может остаться без военной помощи США, если Вашингтон не урегулирует ситуацию с бюджетом.
Агентство приводит слова представителя Министерства обороны США Криса Шервуда, который заявил, что к концу текущего месяца власти США должны прийти к договоренностям относительно бюджета страны. В противном случае, они будут вынуждены отказаться от задач, которые не являются для страны первостепенными. 
 
Он также отметил, что высока вероятность, что Пентагон не сможет заключать контракты с оборонной промышленностью, которая занимается производством оружия для Украины. 
 
Представитель оборонного ведомства США добавил, что ситуация с госдолгом по-прежнему остается напряженной и накануне он достиг рекордного уровня.  

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#сша
#страны
#политолог
#пентагон
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Над Севастополем сбиты украинские беспилотники
20 сентября 2023, 13:04

Фото: iStock/aapsky

В небе над Севастополем ПВО сбили несколько вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в Каче обломки вражеского БПЛА рухнули в виноградники. Там также произошло возгорание травы. На места ЧП выехали все оперативные службы региона.

Развожаев также призвал местных жителей доверять только проверенным источникам информации.

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#возгорание
#telegram
#пво
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Кремль прокомментировал слова Байдена о «Путине-диктаторе»
20 сентября 2023, 12:48

Фото: РИАМО

Президент РФ Владимир Путин не будет опускаться до уровня президента США Джо Байдена в вопросах оскорблений. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее Джо Байден назвал главу России «диктатором».

«Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается - до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег», — сказал официальный представитель Кремля.
Президент США уже не первый раз позволяет себе подобные высказывания, весной 2022 года, во время посещения Варшавы, он заявил, что Владимир путин «не может оставаться у власти». Позже американский лидер объяснил, что не имел в виду призывы к смене власти в РФ. На что Дмитрий Песков дал комментарий, что не ему решать кто будет управлять страной, а народу России.

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#сша
#владимир путин
#президент
#дмитрий песков
#рф
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Песков: де-юре Азербайджан в Карабахе действует на своей территории
20 сентября 2023, 12:21

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что с юридической точки зрения в Нагорном Карабахе Азербайджан действует на своей территории. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
Он также прокомментировал обвинения секретаря Совбеза Армении Григоряна в том, что Россия не выполняет данные государству обязательства. Песков заявил, что Москва не принимает подобные упреки Еревана.
 
Спикер Кремля сообщил, что российские миротворцы эвакуируют из опасных районов региона жителей, их которых большинство – дети. Он также добавил, что в настоящее время согласуется телефонный разговор главы государства Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Песков добавил, что при необходимости состоятся переговоры с  азербайджанским главой. 


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#москва
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#дети
#данные
#песков
#переговоры
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TAC: Украина через «Миротворец» открыто угрожает американцам
20 сентября 2023, 12:18

Фото: istock / sandsun

Украинские власти открыто угрожают американским гражданам, выступающим против финансовой поддержки Киева. Информацию сообщает американский журнал The American Conservative.

В статье сообщается, что пока Конгресс спорит, стоит ли выделять дополнительные финансы Украине, Киев добавляет неугодных им американцев на сайт «Миротворец». По словам автора публикации, «Миротворец» является неправительственной организацией, тесно связанной с украинским правительством.

Сайт наполнен призывами к насилию над противниками Украины, среди них, помимо россиян, присутствуют граждане других стран, высказывающихся хоть как-то против киевского режима. 

«Украина все больше впадает в зависимость от Запада не только в плане поддержки военных действий, но и в плане поддержания правительства Киева на плаву», — заключил автор публикации.

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#украина
#сайт
#киев
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Власти Нагорного Карабаха объявили о своей капитуляции перед Азербайджаном
Азербайджан готов приостановить военные действия в Карабахе
20 сентября 2023, 12:10

Фото: iStock/Derek Brumby

Минобороны Азербайджана заявило, что 20 сентября с 13.00 будут о приостановлены военные действий в Карабахе, предъявив властям список условий.
Таким образом, для прекращения огня в Нагорном Карабахе ВС Армении, расположенные там, должны сложить оружие, оставить свои позиции и воинские посты и покинуть территорию Азербайджана. Все незаконные формирования должны будут расформироваться. При этом все вооружение должно перейти под контроль ВС Азербайджана. Все эти действия будут происходить в координации с российскими миротворцами.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян заявил о готовности принятия мер, направленных на обеспечение безопасности мирного населения.

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#оружие
#контроль
#вооружение
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Песков: визит Владимира Путина в КНР готовится в октябре
20 сентября 2023, 12:07

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен отправиться в КНР в октябре.
Спикер Кремля отметил, что конкретные даты поездки будут озвучены позже.
 
Песков также сообщил, что на фоне ситуации в Нагорном Карабахе, российский лидер проведет переговоры с Николом Пашиняном. Он также прокомментировал обострившийся конфликт в Армении и заявил, что юридически Баку действует на своей территории. Песков добавил, что российские миротворцы продолжают помогать эвакуировать жителей из ​опасных районов региона. 

Он также добавил, что Москва обеспокоена ситуацией в регионе. 

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#переговоры
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Президент Карабаха Шахраманян анонсировал вынужденные шаги для безопасности
20 сентября 2023, 11:55

Фото: istock / Emile Ghessen

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян заявил о готовности принятия мер, направленных на обеспечение безопасности мирного населения. О каких конкретно мерах идет речь, не уточняется.
Как сообщает информационное агентство «Арменпресс», Шахраманян провел заседание Совета безопасности, после которого заявил об отсутствии «практических шагов» со стороны мирового общества и назвал его реакцию «неадекватной». Поэтому в регионе «вынуждены принять соответствующие меры, имея в качестве приоритета обеспечение физической безопасности населения».

Напомним, вчера, 19 сентября, Азербайджан заявил о начале военной операции в Нагорном Карабахе с целью роспуска власти республики и вооруженных формирований Армении на территории республики.

Ранее Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные работают над направлением конфликта в Нагорном Карабахе в сторону политико-дипломатических договоренностей.

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