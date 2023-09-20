Пашинян: Ереван не участвовал в подготовке заявления о перемирии в Карабахе

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Премьер-министр Никол Пашинян заявил, то Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом.
Пашинян добавил, что увидел решение властей Карабаха в местных социальных сетях. Премьер-министр также заявил, что Армения вывела с территории непризнанной республики военные силы еще летом 2021 года. Информацию передает ТАСС.
Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности завершения военных действий и решению властей Нагорного Карабаха сложить оружие с 13:00 20 сентября.
Премьер-министр добавил, что Армения продолжает следить за ситуацией и отметил, что боевые действия в регионе уменьшились, но полностью еще не прекратились. Паняшин также отметил, что надеется на защиту населения Карабаха российскими миротворцами.
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Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности завершения военных действий и решению властей Нагорного Карабаха сложить оружие с 13:00 20 сентября.
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Алина Юрчак