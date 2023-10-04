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Пашинян готов подать в отставку

Пашинян заявил, что готов подать в отставку
04 октября 2023, 17:03
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку.
По словам премьер-министра, он готов пойти на такой шаг, если после его ухода ситуация в стране нормализуется.

Напомним, парламент Армении начал рассмотрение вопроса о ратификации Римского статута МУС, также рассматривается принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС. При этом, 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина.


В настоящий момент в Армении происходят народные волнения, связанные со сдачей Нагорного Карабаха, а также изменением дружественных отношений с Россией на новый западный курс.

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#армения
#министр
#россия
#сша
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Депутат Журавлёв предрёк Украине вступление не в ЕС, а в пропасть
04 октября 2023, 17:42

Фото: istockphoto.com/makaule

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев усомнился в том, что Украина вступит в Евросоюз.
Он пояснил, что с 2014 года при огромном стремлении вступить в ЕС терпит только неудачи.

«Безвизовый режим с ЕС считался одним из главных достижений Майдана 2014-го. И где он сейчас? Можно ли въехать в ЕС свободно мужчинам до 60? Это смешно. Вступление в ЕС будет выглядеть так же смешно, как и безвиз. Украина всегда пыталась куда-то вступить, но получается пока в пропасть», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о предполагаемой дате расширения ЕС, назвал 2030 год наугад, поэтому его фраза не имеет смысла. Отмечается, что в настоящее время первостепенной темой для ЕС является урегулирование бюджета, которое нужно осуществить до 2027 года.

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#украина
#режим
#ес
#политика
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Украинские нацисты спонсировали вуз Канады, в котором находился фонд эсесовца Хунки
Globe and Mail: эсесовцы направляли средства вузу Канады, где был фонд Хунки
04 октября 2023, 17:26

Фото: iStock/Gabriel Shakour

Участники дивизии СС «Галичина» отправляли средства Альбертскому университету Канады, где до недавнего времени существовал образовательный фонд имени украинского нациста Ярослава Хунки. Об этом сообщает газета Globe and Mail.
Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил о закрытии фонда Хунки после обращения российского посольства. 

Уточняется, что 12 нацистов из дивизии СС спонсировали канадский институт украинских исследований. 

Шведский историй Пер Андрес Рудлинг в беседе с изданием призвал представителей университета Альберты вернуть средства, которые были направлены в его фонд от участников дивизии СС «Галичина». В противном случае он предложил потратить эти средства на исследования и выяснение исторических аспектов дивизии.

Напомним, что ранее разгорелся мировой скандал из-за чествования украинского нациста в здании парламента Канады. Ряд государств, в том числе и Россия, отправили ноту протеста в адрес канадских парламентариев.

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#университет
#фонд
#россия
#обращения
#посол
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Путин: мир избавляется от диктатуры стран, которые вгоняют других в экономическую кабалу
Путин: мир избавляется диктатуры стран, вгоняющих в экономическую кабалу
04 октября 2023, 16:59

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Мировые государства постепенно избавляются от диктатуры ряда стран, которые пытаются загнать их в долги и экономическую кабалу. Об этом в ходе выступления на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности сообщил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что мир стал постепенно отказываться от финансово-экономической модели, которая направлена на лишение ресурсов для развития, вгонение в долги и кабалу. Чтобы как можно быстрее побороться с диктатурой ряда стран, по мнению Путина, необходимо построить многополярный миропорядок, который будет более демократичным, честным и справедливым. 

По словам главы государства, такая мера позволит создать новые возможности как для граждан, так и для предпринимателей. Это поможет поддерживать общественные и финансовые институты, а также развить удобные и безопасные системы международных платежей.

Кроме того, Путин подчеркнул дальнейшее развитие государственной системы образования, исходя из стратегических интересов страны. На первый план выходят такие профессии как математик, инженер, программист, которые обеспечат развитие искусственного интеллекта. Такие методики сейчас разрабатываются в образовательном центре «Сириус».

Также Путин во время своего выступления рассказал о создании перспективных международных финансовых платформ будущего и современных финансовых платёжных систем, которые будут находить вне национальной юрисдикции. Эти темы обсуждались в прошлом году в рамках дискуссионного клуба «Валдай».

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#владимир путин
#экономика
#страны
#развитие
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На Украине вновь выступили против русского языка
В Одессе хотят усилить контроль над использованием русского языка в рекламе
04 октября 2023, 16:42

Фото: iStock/Professor25

В Одессе хотят усилить контроль над использованием русского языка в рекламе. Об этом в соцсети Facebook* сообщил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь.
Он отметил, что для обеспечения усиленного контроля необходима слаженная работа органов местного самоуправления с субъектами хозяйствования, которые осуществляют работу в области рекламы, предоставления услуг или торговли. 

Также Креминь обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой утвердить городскую языковую программу, которая бы занималась контролем за размещением рекламы на иных, кроме украинского, языках. Он также отметил, что при обнаружении нарушений, реклама должна быть демонтирована. 

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#русский язык
#украина
#одесса
#запрет
#реклама
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Политолог Перенджиев оценил шансы Фицо занять пост премьера в Словакии
04 октября 2023, 16:35

Фото: istockphoto.com/Дмитрий Ларичев

Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение о том, что экс-премьер Словакии Роберт Фицо может вновь занять этот пост с вероятностью 50%.
«Шансы 50 на 50. Но у Фицо с его электоратом резонировало именно то, что он пообещал сосредоточиться на проблемах самой Словакии», — отметил в беседе с RuNews24.ru Перенджиев.

При этом, эксперт добавил, что Запад приложит максимальные усилия для того, чтобы помешать Фицо занять пост премьера из-за его стремления проводить суверенную национальную политику в стране.

Ранее в Словакии российское посольство назвало обвинение Братиславы во вмешательстве Москвы в избирательный процесс в стране голословным.

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#запад
#политика
#словакия
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Путин завил, что многие в Европе разделяют взгляды России
04 октября 2023, 16:25

Фото: kremlin.ru

Многие в Европе разделяют взгляды России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Тех, кто в Европе разделяют взгляды России очень много, но ведут они себя потише», - прокомментировал ситуацию глава РФ. 

При этом, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что Евросоюз действительно верит в существование нынешней Украины до 2023 года. 

«Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», - заявил политик.   

Напомним, российская делегация получила визы для поездки в ООН. Однако, конкретных дат по встрече «ядерной пятерки» еще не озвучено, также как не было объявлено и место, где встретятся представители России, США, Китая, Франции и Великобритании.

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#россия
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Путин: Создание многополярного мира неизбежно и необходимо
04 октября 2023, 16:15

Фото: kremlin.ru

Создание многополярного мира неизбежно, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Процесс построения именно многополярного миропорядка - более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим, Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка», - прокомментировал ситуацию Путин.

Ранее Путин заявил, что необходимо перестраивать всю мировую экономическую систему, поскольку она служит исключительно руководителям «золотого миллиарда». Как отметил Путин, абсолютно все финансовые институты мира выслужены так, чтобы служить всего нескольким странам.

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Рябков: Российской делегации выдали визы для встречи «ядерной пятерки»
04 октября 2023, 15:42

Фото: iStock/FTiare

Российская делегация получила визы для поездки в ООН, об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Рябков заявлял, что пока не выдали визы российским представителям для встречи «ядерной пятерки». Россия даже собиралась подыскивать альтернативное место для проведения переговоров и уличала США в злоупотреблением полномочиями (штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке). Однако, ситуация круто изменилась и российской делегации визы все же выдали.

При этом, как отметил Рябков, конкретных дат по встрече «ядерной пятерки» еще не озвучено, также как не было объявлено и место, где встретятся представители России, США, Китая, Франции и Великобритании.

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#сша
#россия
#визы
#оон
#ядерное
#мид рф
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Политолог Дробницкий: «Отказ от пакета Байдена — удар по поддержке Украины»
04 октября 2023, 15:40

Фото: istockphoto.com/PromesaArtStudio

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что в США уже начался процесс распада позиции по безусловной поддержке Украины.
«Хоть и на полтора месяца, но отказ от финансирования большого байденовского пакета в $24 млрд — уже удар по политике поддержки Украины «столько, сколько потребуется». Появился целый ряд республиканцев в сенате и палате представителей с жёсткой позицией. Помощь Украине так или иначе выделят, потребуют аудитов, создадут особую группу, но это начало эрозии. Позиция безусловной поддержки Киева даже на уровне конгресса уже распадается», — прокомментировал в беседе с RT Дробницкий.

Ранее сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин заявил, что отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти является печальным событием для Конгресса США и в целом для страны.

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#сша
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