Пашинян готов подать в отставку

Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку.
По словам премьер-министра, он готов пойти на такой шаг, если после его ухода ситуация в стране нормализуется.
Напомним, парламент Армении начал рассмотрение вопроса о ратификации Римского статута МУС, также рассматривается принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС. При этом, 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина.
В настоящий момент в Армении происходят народные волнения, связанные со сдачей Нагорного Карабаха, а также изменением дружественных отношений с Россией на новый западный курс.
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Напомним, парламент Армении начал рассмотрение вопроса о ратификации Римского статута МУС, также рассматривается принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС. При этом, 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина.
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Евгения Парфентьева