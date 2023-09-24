Пашинян и Алиев проведут встречу 5 октября в испанской Гранаде

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу 5 октября в испанской Гранаде. Об этом сообщили в Совбезе Армении.
Как стало известно, в Брюсселе у Григоряна также состоятся встречи с советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля.
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Екатерина Коршунова