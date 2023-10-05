Пашинян и Зеленский побеседовали на саммите в Гранаде

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский провели беседу на полях саммита в Гранаде, об этом сообщает panorama.am.
«В Сети активно распространяются фотографии лидеров Армении и Украины – Никола Пашиняна и Владимира Зеленского. Они провели короткую беседу в городе Гранаде», - прокомментировали ситуацию на онлайн-портале.
При этом, сведеньями о содержании их беседы в СМИ не располагают.
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