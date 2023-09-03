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Пашинян назвал ошибкой зависимость от России в сфере стратегической безопасности

03 сентября 2023, 20:54
Фото: iStock/irgit

Фото: iStock/irgit

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. Об этом пишет газета La Repubblica.
Пашинян считает, что на данный момент Россия не смогла бы обеспечить потребности Армении в безопасности, по причине того, что сама нуждается в боеприпасах.

«Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой», — подчеркнул Пашинян.


Напомним, ранее Пашинян заявил, что Российская Федерация, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, тем самым отдаляется от региона. Пашинян вновь отметил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, хотя должны это делать согласно договоренностям, достигнутым в 2020 году между Москвой, Баку и Ереваном.

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#армения
#безопасность
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CNN Brasil: раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии
03 сентября 2023, 20:06

Фото: iStock/blinow61

Бразилия понимает всю сложность и дополнительную ответственность, которые конфликт на Украине наложит на плечи бразильского председательства в G20. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.
Отмечается, что разногласия между странами G20 из-за конфликта на Украине создадут «серьезный дипломатический вызов для Бразилии». По информации телеканала, сложности были бы неизбежны для любой страны-председателя, так как G20 мало чем может повлиять на разрешение украинского конфликта. 

Сообщается, что Бразилия выбрала 3 вопроса в качестве приоритетных для председательства в G20. К ним относятся: борьба с неравенством в мире и изменениями климата, а также продвижение реформ в системах глобального управления.

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#россия
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#борьба
#бразилия
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Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал Байдена начать переговоры по Украине
03 сентября 2023, 18:54

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена заставить киевские власти пойти на мирные переговоры с Россией. Об этом Макгрегор сообщил в социальной сети X.
Макгрегор считает, что слабеющая американская экономика, рост преступности и миграционный кризис из-за открытых границ требуют действий по разрешению украинского конфликта, который разжигают США.

Напомним, Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.

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Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах президента США
03 сентября 2023, 17:38

Фото: iStock/Dragon Claws

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что помилует бывшего главу государства Дональда Трампа в случае своей победы на выборах в 2024 году, передает ABC News.
Рамасвами считает, что помилование Трампа поможет «вновь сплотить страну». По мнению кандидата в президенты США, на посту президента США он «пойдет дальше Трампа»  в объединении населения США.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп собрал свыше 7,1 миллиона долларов в пожертвованиях после того, как в четверг официально сдался властям. Сборы велись в основном через продажу мерчандайза с логотипами Трампа в ассоциированном с ним онлайн-магазине.

После его формальной капитуляции властям округа Фултон, штат Джорджия, началась продажа футболок, плакатов и наклеек с его тюремным фото.

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#дональд трамп
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#онлайн
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Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из российских регионов
03 сентября 2023, 14:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из регионов России. Об этом говорится в телеграм-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина.
Отмечается, что у российского лидера запланировано совещание по развитию одного из субъектов РФ. Также возможно проведение заседания оргкомитета «Победа».

Сообщается, что в конце недели Путин может принять участие в Едином дне голосования, однако формат участия пока не называется.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин посетил село Тургиново в Тверской области, где находятся могилы его предков. По словам Пескова, президент решил посетить Тургиново после посещения образовательного центра «Мастерская управления «Сенеж» в Солнечногорске, где он осмотрел его новый кампус.

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В Киргизии оппозиционного депутата парламента заподозрили в госизмене
МВД Киргизии: депутат парламента Мадумаров арестован по подозрению в госизмене
03 сентября 2023, 13:59

Фото: iStock/HStocks

В пресс-службе МВД республики сообщили, что оппозиционный депутат парламента Киргизии Адахан Мадумаров арестован по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Представитель пресс-службы заявил, что Первомайским районным судом Бишкека депутату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ. Сообщается, что на данный момент следствие продолжается.

Адахан Мадумаров — известный в Киргизии политик, депутат четырех созывов. 

Напомним, ранее бывшего генерала-майора Службы безопасности Украины приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Кроме обвинения в государственной измене, бывший генерал СБУ подозревался в попытке совершения террористического акта.

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#фсб
#следствие
#сизо
#депутат
#сбу
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Экс-разведчик США Риттер: деколонизация Африки станет серьезной угрозой Франции
03 сентября 2023, 12:16

Фото: iStock/SimonLukas

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что процесс деколонизации Африки несет большую угрозу Франции. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Риттер считает, что события в Габоне — это манифестация процесса деколонизации в Африке, который особенно сильно затронул Францию. Экс-разведчик отметил, что с помощью Габона Франция получила независимость от США в сфере ядерной энергетики.

По словам Риттера, все, что происходит на африканском континенте — это экзистенциальная угроза для Парижа.

Напомним, 30 августа, военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Военные, захватившие власть в Габоне, поместили президента страны под домашний арест и задержали его сына.

Ранее военнослужащие Габона заявили, что положат конец существующему режиму. Они также добавили, что защищают мир в стране, так как безответственная политика президента Габона приводит только к ухудшению внутренних дел в государстве, напрямую воздействующих на обострение проблем в обществе.

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#сша
#франция
#арест
#военные
#политика
#власть
#страны
#мир
#макрон
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Лидер Либеральной партии Швеции Персон выступил за размещение в стране баз НАТО
03 сентября 2023, 10:30

Фото: iStock/WDnet

Лидер партии Йохан Персон сообщил, что шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение на территории страны баз НАТО после вступления королевства в Североатлантический альянс. Об этом Персон заявил в эфире Sveriges Radio.
По словам Персона, размещение на территории страны баз НАТО — это способ укрепления безопасности шведского народа, когда внешний мир может представлять очень серьезную угрозу для государства. Он также поддержал сохранение присутствия сил Североатлантического альянса на территории Швеции и в мирное время.

Ранее сообщалось, что НАТО может распасться к 2025 году из-за украинского конфликта и вероятного сближения США с главой российского государства РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что лидерам стран Европы пора планировать свои действия на ситуацию, при которой Белый дом разрушает Североатлантический альянс и стремится к сближению с главой российского государства.

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#украина
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#мир
#нато
#рф
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В США неожиданно высказались о НАТО и Путине
Atlantic: НАТО грозит крах к 2025 году из-за Украины и сближения США с Путиным
03 сентября 2023, 10:21

Фото: iStock/Stas-Bejsov

НАТО может распасться к 2025 году из-за украинского конфликта и вероятного сближения США с главой российского государства РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Atlantic.
По информации издания, интересы Европы в сфере безопасности и приоритеты Республиканской партии США сильно разнятся. По этой причине европейцам следует готовиться к самостоятельной политике, если к власти придет Дональд Трамп.

В статье сообщается, что лидерам стран Европы пора планировать свои действия на ситуацию, при которой Белый дом разрушает Североатлантический альянс и стремится к сближению с главой российского государства.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что из-за опрометчивого решения Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году США остались беззащитны против российского ядерного оружия.

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#минобороны
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Медведев рассказал, сколько человек было принято на контракт в ВС России
Медведев: 280 тысяч человек поступили на контрактную службу в ВС РФ с 1 января
03 сентября 2023, 10:06

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с января на контрактную службу в ВС РФ поступили порядка 280 тысяч человек. Об этом Медведев сообщил на совещании по доукомплектованию армии контрактниками.
По словам зампред Совбеза РФ, часть из них — это лица, которые пребывали в запасе, а другая часть — добровольцы и другие категории. Медведев отметил, что лично проводит встречи с главами регионов из-за важности работы по доукомплектованию ВС РФ контрактниками.

Напомним, в начале августа Медведев сообщал, что в то время на службу по контракту с начала года приняли более 231 тысячи человек.

Ранее Медведев заявил, что Украина — это ошибка 404. По словам Медведева, на Украине живут 19,7 миллиона человек, 40% от численности населения в начале XXI века. Он также дополнил, что люди сбежали из Украины, по этой причине «страна не найдена».

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