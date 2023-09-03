Пашинян назвал ошибкой зависимость от России в сфере стратегической безопасности

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. Об этом пишет газета La Repubblica.
Пашинян считает, что на данный момент Россия не смогла бы обеспечить потребности Армении в безопасности, по причине того, что сама нуждается в боеприпасах.
Напомним, ранее Пашинян заявил, что Российская Федерация, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, тем самым отдаляется от региона. Пашинян вновь отметил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, хотя должны это делать согласно договоренностям, достигнутым в 2020 году между Москвой, Баку и Ереваном.
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«Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой», — подчеркнул Пашинян.
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Екатерина Коршунова