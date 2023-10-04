Пашинян назвал три принципа, без которых не удастся заключить мир с Баку

Фото: kremlin.ru
Азербайджан так и не подтвердил приверженность трем принципам, которые бы позволили заключить мир между Ереваном и Баку, заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян, выступая на правительственном часе в парламенте.
По словам Пашиняна, первый принцип, с которым должен согласиться Азербайджан - это признание обеими странами территориальной целостности в пределах 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана.
Вторым, не менее важным, принципом является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ, а третьим - налаживание межрегиональных коммуникаций, которые будут базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности стран.
Однако, по словам Пашиняна, власти Азербайджана так и не подтвердили свою приверженность этим принципам и, призывая к мирному процессу, скорее всего имеют ввиду заключение формального мира с последующим посягательством на территориальную целостность Армении.
Ранее Пашинян, заявивший о намерении уйти в отставку, утверждает, что это не улучшит ситуацию в стране. Он убеждён, что его уход с поста премьер-министра ухудшит и так нестабильное положение Армении.Тем самым, Пашинян дал понять оппозиционерам, призывавшим сменить власть в стране, что это не поспособствует урегулированию конфликта.
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Вторым, не менее важным, принципом является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ, а третьим - налаживание межрегиональных коммуникаций, которые будут базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности стран.
Ранее Пашинян, заявивший о намерении уйти в отставку, утверждает, что это не улучшит ситуацию в стране. Он убеждён, что его уход с поста премьер-министра ухудшит и так нестабильное положение Армении.Тем самым, Пашинян дал понять оппозиционерам, призывавшим сменить власть в стране, что это не поспособствует урегулированию конфликта.
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Евгения Парфентьева