Пашинян не примет участие в заседании ОДКБ в Минске

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о том, что не примет участие на предстоящем заседании ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
Уточняется, что Пашинян переговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили вопросы, которые касаются организации заседания Совета ОДКБ. Напомним, оно состоится 23 ноября в Минске.
Ранее Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике.
Читайте также:
Представитель Армении Григорян пропустит встречу глав Совбеза стран СНГ в Москве
Кремль рассчитывает получить от Армении разъяснения слов Пашиняна о России
Пашинян: Армения не обсуждает вывод российской военной базы
«Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение», - говорится в сообщении кабмина Армении.
Читайте также:
Представитель Армении Григорян пропустит встречу глав Совбеза стран СНГ в Москве
Кремль рассчитывает получить от Армении разъяснения слов Пашиняна о России
Пашинян: Армения не обсуждает вывод российской военной базы
Элина Позднякова