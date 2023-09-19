Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с госсекретарем США Блинкеном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает издание Sputnik Армения.
В настоящее время подробности переговоров не приводятся.
Прежде, МИД Франции обратилось к Баку с требованием о прекращении военных действий. Представители ведомства указали на необходимость соблюдения норм международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Москва призывает Баку и Ереван к урегулированию кризиса дипломатическим путем.
Прежде сообщалось, что Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе.
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Прежде, МИД Франции обратилось к Баку с требованием о прекращении военных действий. Представители ведомства указали на необходимость соблюдения норм международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Москва призывает Баку и Ереван к урегулированию кризиса дипломатическим путем.
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Анастасия Крестьянова