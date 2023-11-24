Пашинян обвинил Россию в затягивании поставок вооружения

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в якобы затягивании поставок вооружения для Еревана. Об этом он заявил, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире.
Отмечается, что российская сторона не сообщала о каких-либо задержках, в то время как Армения часто делает подобные заявления.
Пашинян заявил, что в настоящее время имеются проблемы с поставками вооружения и военной техники из России.
В качестве решения этой якобы имеющейся проблемы премьер-министр Армении предложил сократить долг Армении перед Россией в размере выплаченной за вооружения суммы.
Однако Пашинян отметил, что это не единственное возможное в данном случае решение.
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Пашинян заявил, что в настоящее время имеются проблемы с поставками вооружения и военной техники из России.
Однако Пашинян отметил, что это не единственное возможное в данном случае решение.
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Анастасия Чинкова