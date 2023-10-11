Пашинян: Опасения по поводу закрытия рынка России для Армении неуместны

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что опасения по поводу закрытия российского рынка для армянских производителей неуместны. Об этом пишет РИА Новости.
«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы — члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», — цитирует агентство слова Пашиняна.
Он отметил, что за последние 30 лет возникало множество проблем с ввозом в Россию армянской продукции, и добавил, что они не имеют политического контекста и в настоящее время решены.
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