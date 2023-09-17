Пашинян: Политический вектор Армении остается неизменным

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не меняла и не собирается менять свой внешнеполитический вектор, поскольку он изначально ориентирован исключительно на национальные интересы республики.
Пашинян отметил, что армянское руководство внимательно следит за различными заявлениями и при необходимости реагирует на них. Он также добавил, что считает неуместными формулировки с упоминанием смены политического вектора Армении. Нацеленность внешней политики страны на государственные, национальные интересы остается неизменной, подчеркнул армянский лидер.
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Александр Бойцов