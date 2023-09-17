Пашинян: Политический вектор Армении остается неизменным

Он уточнил, что Россия даже не пытается одержать победу, но из-за неправильной политики Вашингтона страна сама отдаст своё первенство Москве.По словам Риттера, американцы не понимают, что происходит в мире, они будто живут в утопии. Именно такое мировоззрение и погубит государство.Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на космодроме «Восточный» выразил свою полную уверенность в том, что Россия одержит победу в конфликте на Украине. Кроме того, он заявил, что будет создана стабильная обстановка для развития.В США возмутилисьВ США забили тревогу из-зана его слова об Украине