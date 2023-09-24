Пашинян призвал изменить инструменты внутренней и внешней безопасности Армении

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армении нужно видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности государства. Об этом Пашинян сообщил в видеообращении к соотечественникам.
Пашинян подчеркнул, что предпринимаются все необходимые меры для защиты независимости. Он также дополнил, что системы внешней безопасности, в которые сейчас вовлечена Армения, неэффективны.
Пашинян призвал партнеров «уважать страну и суверенитет», однако не назвал адресатов своих слов.
Ранее сообщалось, что Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Отмечается, что участники переговоров также обсудили вопросы армяно-американского и армяно-германского сотрудничества.
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Пашинян призвал партнеров «уважать страну и суверенитет», однако не назвал адресатов своих слов.
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Екатерина Коршунова