Пашинян: Ратификация Арменией Римского статута не направлена против РФ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможная ратификация Ереваном Римского статута МУС вызвана обстановкой на границе с Азербайджаном и не направлена против Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что процесс ратификации документа начался в конце 2022 года.
Пашинян добавил, что на границе сохраняется напряженная ситуация.
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«Он связан вовсе не с армяно-российскими отношениями, а с ситуацией приграничной напряженности», — цитирует агентство слова собеседника.
«Азербайджан скапливает силы у нашей границы, у Нагорного Карабаха», — подчеркнул премьер-министр.
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Диана Аванесян