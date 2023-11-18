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Пашинян считает, что Азербайджан готовится к новым военным действиям

18 ноября 2023, 16:09
Фото: istock / Wirestock

Фото: istock / Wirestock

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал подозрительным то, что на официальном уровне республику называют Западным Азербайджаном.
Некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что идёт подготовка к новым боевым действиям против Армении. Так считает Пашинян, пишет ТАСС. Об этом он сказал на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.

«Крайне подозрительно выглядит то, что на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном. Этому учат в школах и университетах»,-заявил Пашинян.

По его словам, создаётся впечатление, что ведётся подготовка к развязыванию новой войны.

«Это является одним из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки», - сказал Никол Пашинян.
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#армения
#азербайджан
#политика
#новости
#военные
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Пашинян заявил, что шаги Баку выглядят как подготовка к новым военным действиям
18 ноября 2023, 16:27

Фото: istockphoto / Wirestock

Премьер-министр Армении назвал подозрительным то, что на официальном уровне республику стали называть Западным Азербайджаном.
Некоторые шаги Азербайджана показывают, что он собирается начать новые боевые действияе против Армении. Так считает армянский премьер-министр Никол Пашинян. Об этом он сообщил на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване. 
 
По его словам, в Азербайджане Республику Армения на официальном уровне стали называть Западным Азербайджаном. Он отметил, что об это уде стали говорить в учебных учреждениях. 
 
Армянский премьер-министр предположил, что такие действия намекают на подготовку к развязыванию новой войны и агрессии против Армении. 

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#армения
#азербайджан
#конфликт
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МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии Чистецки
18 ноября 2023, 16:16

Фото: istock / Konoplytska

Временный поверенный в делах Чехии в РФ Йиржи Чистецки был вызван в МИД РФ 17 ноября.
Об этом в субботу, 18 ноября, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский национальный санкционный список, замораживании активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии», —сказано в сообщении на сайте МИД. 
В МИДе считают недопустимым такой правовой произвол. Чтобы защитить свои законные интересы, Россия задействует все способы. Будут сделаны ответные шаги в отношении имущественных активов Чехии на российской территории.

Ранее правительство Чехии одобрило заморозку государственной собственности России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу МИД республики Яна Лилавского. По его словам, Чехия внесла в национальный санкционный перечень российское федеральное предприятие по управлению собственностью за рубежом «Госзагрансобственность».

«Вся коммерческая деятельность компании теперь незаконна. Внесение в санкционный список приведет к замораживанию всех активов, принадлежащих компании в Чехии или контролируемых ею иным образом», — пишет чешское изадние Czech News Agency (CTK).
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#чехия
#политика
#новости
#мид рф
#дипломат
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В Кремле сообщили, что Путин знает о возможных диверсиях со стороны Запада
18 ноября 2023, 15:39

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин обладает данными о возможных диверсиях со стороны Запада.
Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин».

Так Песков прокомментировал слова президента о том, что Запад способен на диверсии из-за бесполезности ограничений в отношении РФ. 

«Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией», — сказал Дмитрий Песков. 
Ранее Песков заявил, что Запад мучается из-за того, что санкции не вредят России. Страна извлекает выгоду из ограничений. Песков отметил, что западные страны не гнушаются ничем, поэтому стране нужно сохранять сообразность по отношению к санкциям. 

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#владимир путин
#политика
#дмитрий песков
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Байден заявил президенту Мексики, что ревнует к нему жену
18 ноября 2023, 15:09

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден провел дружескую встречу с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором 17 ноября во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Во время беседы Байден пошутил, что приревновал супругу Джилл к молодому 70-летнему коллеге из Мексике, пишет Daily Mail.

«Помните, вчера на ужине, когда вы сидели рядом со мной и моей супругой, вы настолько увлекли её, что я забеспокоился, не нравитесь ли вы ей больше, чем я», — пошутил Джо Байден. 
Во время разговора политики признали проблему иммиграционного кризиса. Президент США сообщил об усилиях Вашингтона в укреплении границ. Президенты согласились в необходимости осваивать новые «легальные пути» въезда в США. Байден и Обрадор поговорили и о незаконном обороте фентанила и отношениях с Кубой.

Их встреча в Сан-Франциско прошла спустя 2 дня после того, как Байден сказал, что по-прежнему считает председателя КНР «диктатором». 

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#политика
#джозеф байден
#сша
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Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт
Отряд кораблей ТОФ прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам
18 ноября 2023, 14:41

Фото: istockphoto Dikuch

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам, передали в субботу в отделе информационного обеспечения ТОФ.
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга» в ходе дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам Республики Индия. 
 
В основной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков-тихоокеанцев организованы протокольные, культурные и спортивные события. Российские судна будут стоять в Вишакхапатнаме до 20 ноября.
 
Цель дальнего морского похода - показать Военно-морской флаг России в регионе, развить и укрепить дружеские отношения с зарубежными странами. 

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#суд
#флаг
#индия
#отношения
#корабль
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ЦАХАЛ опроверг сообщение о том, что приказал эвакуироваться из «Аш-Шифы»
ЦАХАЛ заявил, что не давал приказ об эвакуации из больницы «Аш-Шифа»
18 ноября 2023, 13:33

Фото: istockphoto / e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорит, что не просила провести эвакуацию пациентов или сотрудников из больницы «Аш-Шифа» в Газе.
Напомним, что ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что израильские военные, ищущие военных ХАМАС проводят спецоперацию на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, где они дали один час на эвакуацию медучреждения.
 
ЦАХАЛ отметил, что удовлетворил просьбу директора больницы и разрешил некоторым людям безопасно эвакуироваться. Армия подчеркнула, что сотрудники «Аш-Шифы» останутся в больнице, чтобы продолжить следить за больными, у которых нет возможности эвакуироваться.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в ходе объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В скором времени военнослужащие организации вступили в приграничные районы на юге.

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#израиль
#военные
#армия
#больницы
#операции
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Суд признал Трампа причастным к штурму Капитолия
AP: суд Колорадо признал Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия 2021 года
18 ноября 2023, 11:41

Фото: istockphoto / rarrarorro

Суд штата Колорадо признал, что экс-президент Америки Дональд Трамп имеет отношение к штурму Капитолия, который случился два года назад, передает издание Associated Press (AP).
При этом судья отклонила возможность Трампа участия в президентских выборах 2024 года.

Отмечается, суд признал, что политик был участником восстания и отвергнул аргументы его адвокатов о поддержке бывшим президентом свободы слова. Однако, согласно судебному решению, причастность экс-лидера США к «мятежу» не помешает ему выдвинуть свою кандидатуру в выборах главы государства.

Представитель предвыборного штаба политика Стивен Чунг негативно отреагировал на решение суда. По его словам, демократы предпринимают циничные попытки вмешаться в президентские выборы.

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#суд
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#политика
#политолог
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Израиль дал находящимся в больнице «Аш-Шифа» в Газе час на эвакуацию
Al Jazeera: Израиль потребовал эвакуировать больницу «Аш-Шифа» в Газе за час
18 ноября 2023, 10:53

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Представители армии Израиля дали один час на то, чтобы персонал больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, ее пациенты, а также находящиеся там беженцы вышли из здания медицинского учреждения, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
При этом, ранее сообщалось, что, по данным телеканала Al Hadath, на которые ссылается ТАСС, израильские военные не дают никому покинуть больницу и соседние строения. Те, кто пытается выйти, сразу задерживают. 
 
Уточняется, что в медицинском учреждении находятся только раненые, пациенты больницы и беженцы, они находятся под угрозой, так как не могут добраться до воды, еды и лекарствам. 

Ранее сообщали, что Израиль отказался от соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Об этом говорит израильское новостное издание Yedioth Ahronoth. 

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#израиль
#военные
#соглашения
#больницы
#пациенты
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Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников
18 ноября 2023, 08:59

Фото: istockphoto / CatEyePerspective

Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле 50 на 50.
Израиль отказался от соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50», передает израильское новостное издание Yedioth Ahronoth.
 
По информации СМИ, Израиль выставил требование, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми. Представители израильской стороны уточнили, что готовы рассмотреть сделку в случае освобождения 70 израильских заложников.

При этом, израильский премьер Биньямин Нетаньяху не согласился освободить 71 заключенного и прекратить боевые действия на пять дней. Израильская сторона не собирается прекращать наступление. 

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#сша
#израиль
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