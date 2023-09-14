Пашинян сделал резкое заявление в отношении российских миротворцев

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Российские миротворцы не смогли справиться со своей задачей в Нагорном Карабахе, однако и без их присутствия ситуация не была бы лучше\. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян\.
По его словам, российские миротворцы отвечали за Нагорный Карабах. При этом безопасность в регионе встала под вопрос на фоне гуманитарного кризиса, который произошел после закрытия Лачинского коридора, проходящего между Карабахом и Арменией.
Ранее Он также заявил, что, несмотря на сохраняющийся риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном, армянские власти не могут полагаться на Россию и считать её гарантом своей безопасности.
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«Так как эти проблемы (с закрытием Лачинского коридора - ред.) существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», - заявил Пашинян.
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Элина Позднякова