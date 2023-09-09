Пашинян сообщил Макрону о готовности к экстренным переговорам с Алиевым

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильханом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской границе и во всем закавказском регионе. Об этом он заявил в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Глава армянского правительства подтвердил приверженность республики договоренностям, которые были достигнуты в Праге 6 октября 2022 года и в Брюсселе 14 мая нынешнего года, передает «ИнтерФакс». Он подчеркнул, что предпочитает решение любых конфликтов мирным путем и в конструктивной обстановке. Макрон в свою очередь выразил готовность всячески содействовать усилиям, направленным на установление мира и стабильности в Закавказье.
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Александр Бойцов