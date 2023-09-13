Пашинян сообщил, почему Россия больше не может быть гарантом безопасности Армении

В Польше начнётся оценка ущерба, понесённого по вине СССР в ходе Второй мировой войны с 1939 по 1945 годы. Об этом в интервью агентству PAP сообщил замминистра иностранных дел государства, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.