Пашинян сообщил, почему Россия больше не может быть гарантом безопасности Армении

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Россия больше не может быть гарантом безопасности Армении из-за конфликта на Украине. Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Армения фактически признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Также он уточнил, что продолжает общение с Пашиняном.
При этом премьер-министр Армении заявил, что, несмотря на сохраняющийся риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном, армянские власти не могут полагаться на Россию и считать её гарантом своей безопасности. Причиной этому, по словам Пашиняна, стало проведение специальной военной операции на Украине.
Кроме того, политик заявил, что Армения стремится быть независимым государством. При этом, стране важно не оказаться в центре возможного конфликта между Западом и Востоком, Севером и Югом.
Ранее Путин заявил, что российский мандат миротворцев продолжает работать на территории Нагорного Карабаха.
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При этом премьер-министр Армении заявил, что, несмотря на сохраняющийся риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном, армянские власти не могут полагаться на Россию и считать её гарантом своей безопасности. Причиной этому, по словам Пашиняна, стало проведение специальной военной операции на Украине.
Ранее Путин заявил, что российский мандат миротворцев продолжает работать на территории Нагорного Карабаха.
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Анастасия Чинкова