Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Карабахе

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит заседание Совбеза на фоне ситуации в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба главы кабмина.
К постоянным членам Совета Безопасности страны присоединился глава республики и представители оборонного ведомства страны.
Пашинян заявил, что участники заседания обсудят обстановку, которая сложилась в регионе, также будут решаться военно-политические вопросы.
Прежде сообщалось, что Минобороны страны оценило сложившуюся ситуацию и назвало ее стабильной.
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Пашинян заявил, что участники заседания обсудят обстановку, которая сложилась в регионе, также будут решаться военно-политические вопросы.
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Анастасия Крестьянова