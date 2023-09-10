Радио1
Главная / Новости / Политика/ Пашинян уволил начальника Службы государственной охраны

Пашинян уволил начальника Службы государственной охраны

10 сентября 2023, 10:36
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил Саргиса Ованнисяна с поста руководителя Службы государственной охраны. Соответствующий указ размещён на портале e-gov.am.
Временно исполняющим обязанности руководителя госохраны назначен Артур Гаспарян, ранее занимавший пост заместителя начальника.

Служба государственной охраны занимается выявлением угроз объектам государственной охраны, их предотвращение и обеспечение безопасности объектов госохраны в местах их временного или постоянного нахождения.


Ранее Пашинян сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону о готовности к проведению срочных переговоров с президентом Азербайджана Ильханом Алиевым для стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Читайте также:

Пашинян сообщил Макрону о готовности к экстренным переговорам с Алиевым

Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО

МИД РФ вызвал посла Армении Арутюняна из-за недружественных действий Еревана
#армения
#охрана
#служба
#пост
Читайте нас в
Нарышкин раскрыл аферу Запада в системе образования
Глава СВР Нарышкин: Запад создаёт ложные рейтинги мировых вузов
10 сентября 2023, 10:18

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Запад занимается шулерством при составлении рейтинга ведущих вузов мира, препятствуя тем самым развитию национальных систем образования. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на конференции в рамках Восточного экономического форума.
Он также отметил, что нечестным путём Запад переманивает к себе талантливую молодёжь из Азии и Африке, что тормозит развитие этих регионов.

VIII Восточный экономический форум проходит на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке с 10 по 13 сентября. 

Ранее преподаватель РАНХиГС Роман Душкин рассказал об использовании искусственного интеллекта студентами и школьниками. По его мнению, новые технологии позволят им быстрее находить необходимую информацию и в целом упростит многие процессы обучения.

Читайте также: 

Путин поручил применять модуль «Системы ИИ» в высшем образовании с 2024 года

Российские школьники выиграли золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

РУДН принял на бюджетное обучение призёра премии «Экология – дело каждого»
#вузы
#образование
#рейтинг
#новые запад
Читайте нас в
Маск: США на самом деле управляет настройщик телесуфлера Байдена
10 сентября 2023, 09:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Республиканец Боб Маккобб с иронией отметил, что, кто бы ни управлял Джо Байденом, он абсолютно некомпетентен и именно ему следует объявить «импичмент». Американский миллиардер Илон Маск ответил на это, что настоящим президентом страны является тот человек, который контролирует телесуфлер Байдена.
Такое высказывание владелец Tesla и SpaceX разместил в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Эксцентричный миллиардер и раньше позволял себе язвительные выпады в адрес американского лидера. Например, он утверждал, что Байден мог бы сниматься в роли Хранителя склепа из телесериала «Байки из склепа», причем безо всякого грима и спецэффектов, намекая на почтенный возраст главы Белого дома.

Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом в истории США. Он постоянно попадает в нелепые и курьезные ситуации,  часто оговаривается, путает имена и названия стран. Оппоненты американского лидера  считают причиной этого его  возраст и возможные проблемы со здоровьем.

Читайте также:

Илон Маск оскорбил Байдена

Маск согласился с обвинениями в адрес Байдена в разрушении США

Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке

#сша
#соцсети
#имена
#возраст
#дома
#twitter
#байден
#илон маск
Читайте нас в
Okaz: Пробуждение африканских стран нанесет сильный удар по дряхлеющей Европе
10 сентября 2023, 09:06

Фото: istockphoto/vlad_karavaev

Пробуждение стран «глобального Юга», в частности, государств Африки, которые поддерживают Россию, нанесет «смертельный удар» по Европе. Страны Старого Света исторически играют разрушающую роль, несмотря на грим под названием «права человека и демократия».
Такое мнение высказывается в материале саудовской газеты Okaz. Автор статьи напоминает об истории стран Европы и США и о том, на каком количестве человеческих жизней строились эти государства. Журналист уверен, что и сейчас мало что изменилось: западные политики продолжают строить финансовые империи на  человеческих костях.

В публикации утверждается, что европейская колонизация Африки не закончилась, потому что дряхлеющему Западу таким образом дешевле и легче поддерживать свои силы. Колониализм поддерживается большинством международных институтов, утверждает обозреватель, включая в их список ООН и НАТО. Он считает, что эти организации не слишком отличаются друг от друга.

Нынешние события в  Африке, включая переворот в  Нигере, пугают западных колонизаторов. Задача НАТО, кроме сохранения западной однополярности и противостояния усилиям России и Китая по построению нового миропорядка, состоит также и в том, чтобы не допустить пробуждения Африки. Жителям же Черного континента лучше всего известно о преступлениях колонизаторов. Поэтому можно понять чувства африканцев, когда они поднимают и приветствуют российский флаг. Они делают это не для того, чтобы выступить против Украины. Таким образом они ратуют за победу России над НАТО и западным колониализмом в прошлом и настоящем, заключил автор материала.

Читайте также:

Глава Евросовета Мишель подверг критике бесплатный экспорт зерна в Африку

Экс-разведчик США Риттер: деколонизация Африки станет серьезной угрозой Франции

Посол РФ в ЦАР Бикантов: Благодаря помощи России ЦАР сохранила суверенитет

#сша
#флаг
#журналист
#мнение
#оон
#нато
#африка
#россия
Читайте нас в
В США сообщили о победе Путина над Западом на саммите G20
BI: Итоговая декларация саммита G20 – акт капитуляции перед Путиным
10 сентября 2023, 08:50

Фото: Сайт Кремля

Согласование итоговой декларации в рамках саммита G20, который прошел в Нью-Дели, может означать капитуляцию перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написал журналист Чарльз Дэвис в материале для издания Business Insider.
«Члены G20 соглашаются называть вторжение России на Украину «войной на Украине» вместо «войны против Украины» в знак капитуляции перед Путиным, которого там даже не было», - уверен Дэвис.

По его словам, западные государства фактически признали российскую позицию о том, что власти Украины можно считать нелегитимными из-за госпереворота, произошедшего еще в 2014 году. В связи с этим, журналист заявил о победе российской стороны над позицией Запада.

Читайте также:
 
Полковник Дуглас Макгрегор: Россия не собирается захватывать Европу

Стала известна неожиданная причина раскола между республиканцами в США

Байден не сумел правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии
 
#россия
#журналист
#сша
#g20
Читайте нас в
Россиянам запретили въезд в Евросоюз на личных автомобилях
10 сентября 2023, 08:42

Фото: istockphoto/sinonimas

Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни.
Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное  средство в частных или коммерческих целях, передает «РБК». Раз оно попадает под определенные таможенные коды и произведено в России, то ввозить его в страны Евросоюза нельзя, так как это нарушило бы санкции.

Такая интерпретация вызывает вопросы у юристов. Российское посольство в Германии неоднократно указывало на случаи изъятия немецкими таможенниками у граждан России принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита. Аргументы  о том, что автомобиль ввозится не для продажи, а будет использован только в личных целях, во внимание не принимаются.

Самый простой совет — не ввозить в страны Евросоюза товары, которые могут быть конфискованы согласно новым трактовкам Еврокомиссии. Их список достаточно широк. Кроме автомобилей, это также изделия  из кожи и меха, косметика, ноутбуки, чемоданы. А также фотокамеры, шампуни, зубная паста и туалетная бумага.

Читайте также:

Суд Евросоюза впервые отменил санкции против российского бизнесмена

Зампред ЕК Шефчович: Полный отказ от российского газа — почти невыполнимая миссия

ЕС решил «воспользоваться» отсутствием Путина и Цзиньпина на G20

#санкции
#автомобиль
#товары
#косметика
#страны
#импорт
#ес
#посольство
Читайте нас в
Стала известна неожиданная причина раскола между республиканцами в США
WP: Между республиканцами в США начинается раскол из-за финансирования Украины
10 сентября 2023, 08:39

Фото: iStock/Jon Rehg

Между представителями Республиканской партии в Штатах произошел раскол. Его причиной стал вопрос о финансировании Украины. Об этом пишет The Washington Post.
По информации источника, республиканец Митч Макконнелл поддержал Сенат и выступил за то, чтобы добавить запрос американского лидера Джо Байдена на экстренное финансирование к ожидаемому законопроекту о временном финансировании.

Отмечается, что размер этого финансирования достигает 40 миллиардов долларов.
 
«Он нанес удар по крайне правому флангу Республиканской партии в Палате представителей, который присоединился к бывшему президенту Дональду Трампу в том, что Украина не стоит столько денег», - пишет газета.

Читайте также:

Индия и США запустили экономический коридор
 
Экс-разведчик США Риттер рассказал, когда исчезнет НАТО

Запад готов к победе России на Украине и хочет минимизировать её последствия
#сша
#украина
#финансирование
#удар
Читайте нас в
Байден не сумел правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии
10 сентября 2023, 08:23

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Во время выступления на саммите G20 в Нью-Дели президент США Джо Байден не сумел правильно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Он понял, что ошибся, но и со второй попытки не сумел произнести имя принца корректно.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале GOP War Room. Сначала Байден называет принца «Мухам бин Салам». Поняв, что получилось как-то коротковато, он пытается еще раз. На этот раз получается «Мухаммед Салам», причем с неправильным ударением. Оставив тщетные попытки, американский лидер просто извиняется и читает текст дальше.

На кадрах видно, что Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время лингвистических упражнений Байдена прихлебывает воду из стакана. Возможно, для того, чтобы сгладить неловкость. Впрочем, многочисленные смешные и нелепые ситуации, в которые постоянно попадает американский президент, уже давно никого не удивляют. Его попытки пожать руку невидимому собеседнику, отчаянные поиски выхода со сцены, дикий испуг аниматора в костюме Микки Мауса, постоянные оговорки и речевые ляпы не только смешат, но и беспокоят простых американцев. Они беспокоятся о состоянии своего лидера, в том числе умственном и душевном.

Читайте также:

Названы даты голосования по импичменту Байдена

Байден заявил, что к 80 годам обрел мудрость

Американцы посчитали Байдена слишком старым для президентского кресла

#президент
#поиски
#видео
#youtube
#лидер
#байден
Читайте нас в
Zeit: Итоговая декларация G20 разрушила план Шольца о «пощечине» России
10 сентября 2023, 08:02

Фото: РИА Новости/Стрингер

Содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели не содержало резких формулировок в отношении России и какого-либо ее осуждения. В отличие от саммита на Бали год назад, который осудил действия РФ и тогда ходили разговоры о «звучной пощечине» России, в этом году планы Шольца продолжить антироссийское давление не осуществились.
Как пишет издание Zeit, прошлогоднюю декларацию Запад интерпретировал как полную изоляцию России. Тогда и появились слова о «звучной пощечине». Канцлер Германии Олаф  Шольц, как и его западные союзники, надеялся, что антироссийская позиция «двадцатки» будет только укрепляться. Однако ничего подобного не произошло.

По сообщениям прессы, согласование формулировок текста итоговой декларации, особенно в части, касающейся военных действий на Украине, заняло 150 часов. Шерпа России при G20 Светлана Лукаш сообщила, что половина стран отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Шольцу приходится признать очевидное: в итоговой декларации саммита нет осуждения России. И ни о каких «пощечинах» говорить не приходится.

Читайте также:

Украина недовольна декларацией G20 из-за отсутствия критики России

Шерпа России в G20 Лукаш назвала саммит в Дели сложнейшим в истории

Журналисты на саммите G20 встали в очередь за фото с флагом России

#запад
#шольц
#олаф шольц
#украина
#саммит
#g20
#декларация
#россия
Читайте нас в
На выборах в Московской области стартовал третий день голосования
10 сентября 2023, 08:00

Фото: Istock/Semen Salivanchuk

В Подмосковье стартовал третий день выборов. В 8 утра открылись более 3983 избирательных участка, сообщили в Мособлизбиркоме. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования.
«В регионе по состоянию на 20 часов 9 сентября явка на участках составила 43,33%. Проголосовал 2 420 501 избиратель. В дистанционном электронном голосовании принял участие 358 683 человека», – рассказали в комиссии. 

В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.  

На выборы губернатора региона избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырёх кандидатов: Андрея Воробьёва от партии  «Единая Россия», Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от политической партии «Справедливая Россия – За правду».

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В этом году в регионе работают более 3,9  тыс участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивают около 14 тыс человек, в том числе сотрудники полиции, ГИБДД, ЧОП, Росгвардии и дружинники.  

В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.

935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.

Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. При этом тайну волеизъявления обеспечит процедура анонимизации, заменяющая персональные данные избирателя на уникальный код.

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям.

В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Читайте также:

Зампред Общественной палаты МО Юденич рассказала о нарушениях на избирательных участках

Все избирательные участки Подмосковья адаптированы для маломобильных граждан

Политолог Мигранян сравнил выборы в Подмосковье и в США
#подмосковье
#выборы
#горячая линия
#безопасность
#единая жители
#явка
#ДЭГ
Читайте нас в
Достижения.рф