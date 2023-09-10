Пашинян уволил начальника Службы государственной охраны

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил Саргиса Ованнисяна с поста руководителя Службы государственной охраны. Соответствующий указ размещён на портале e-gov.am.
Временно исполняющим обязанности руководителя госохраны назначен Артур Гаспарян, ранее занимавший пост заместителя начальника.
Служба государственной охраны занимается выявлением угроз объектам государственной охраны, их предотвращение и обеспечение безопасности объектов госохраны в местах их временного или постоянного нахождения.
Ранее Пашинян сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону о готовности к проведению срочных переговоров с президентом Азербайджана Ильханом Алиевым для стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе.
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Служба государственной охраны занимается выявлением угроз объектам государственной охраны, их предотвращение и обеспечение безопасности объектов госохраны в местах их временного или постоянного нахождения.
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Анастасия Чинкова