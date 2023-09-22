Пашинян высказался о ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. По его мнению, существует большая вероятность положительного решения проблемы.
Глава армянского правительства добавил, что сегодня, 22 сентября, в Степанакерт будут доставлены гуманитарные грузы, об этом есть уже соответствующие договоренности с азербайджанской стороной. Во время выступления в парламенте Пашинян сообщил, что власти Армении постоянно находятся на связи с коллегами из Нагорного Карабаха. Он добавил, что можно ожидать изменения ситуации в любую минуту, но он надеется на положительный исход конфликта.
Читайте также:
Полиция задержала в Ереване лидера оппозиционного блока «Мать Армения» Теваняна
МИД Армении потребовал немедленно развернуть миссию ООН в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил о жесткой реакции правительства на митинги оппозиции в Ереване
Александр Бойцов