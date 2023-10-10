Пашинян запретил российским миротворцам оставаться в Карабахе

Покинувшие Нагорный Карабах российские миротворцы должны будут отправиться в Россию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью для общественного телевидения Армении.

«Это миротворческий контингент РФ в Нагорном Карабахе, если они покидают Нагорный Карабах, то должны отправиться в Россию», - ответил на вопрос армянский премьер.





рассказал, что российская сторона не обсуждает с Азербайджаном и Армений вывод российский миротворцев из Нагорного Карабаха. Он также отметил, все обсуждаемые сейчас вопросы касаются дальнейший деятельности миротворческого контингента России на территории НКР.

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