Пашинян запретил российским миротворцам оставаться в Карабахе

Фото: kremlin.ru
Покинувшие Нагорный Карабах российские миротворцы должны будут отправиться в Россию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью для общественного телевидения Армении.
Пашиняна спросили, смогут ли миротворцы РФ переехать в Армению и остаться там жить.
Ранее сточник «РИА Новости» рассказал, что российская сторона не обсуждает с Азербайджаном и Армений вывод российский миротворцев из Нагорного Карабаха. Он также отметил, все обсуждаемые сейчас вопросы касаются дальнейший деятельности миротворческого контингента России на территории НКР.
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«Это миротворческий контингент РФ в Нагорном Карабахе, если они покидают Нагорный Карабах, то должны отправиться в Россию», - ответил на вопрос армянский премьер.
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Евгения Парфентьева