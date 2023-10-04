Пашинян заявил, что его отставка ухудшит положение Армении

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявивший о намерении уйти в отставку, утверждает, что это не улучшит ситуацию в стране.
Он убеждён, что его уход с поста премьер-министра ухудшит и так нестабильное положение Армении.
Тем самым, Пашинян дал понять оппозиционерам, призывавшим сменить власть в стране, что это не поспособствует урегулированию конфликта.
В обращении к политикам он отметил, что подаст в отставку как только этого потребуют в правительстве, однако убеждён, что того результата, которого все ожидают, не будет.
Ранее политолог Юрий Кот заявлял, что большинство жителей Армении не поддерживают политику страны, действующую в интересах США.
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Тем самым, Пашинян дал понять оппозиционерам, призывавшим сменить власть в стране, что это не поспособствует урегулированию конфликта.
Ранее политолог Юрий Кот заявлял, что большинство жителей Армении не поддерживают политику страны, действующую в интересах США.
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Анастасия Чинкова