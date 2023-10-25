Пашинян заявил, что не видит преимуществ в присутствии в Армении военных баз РФ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Ранее Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. Пашинян считает, что на данный момент Россия не смогла бы обеспечить потребности Армении в безопасности, по причине того, что сама нуждается в боеприпасах.
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Екатерина Коршунова