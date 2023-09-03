Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Российская Федерация, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, тем самым отдаляется от региона. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.
«Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает <...> однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет», — сказал премьер-министр (цитата по Armenpress).Пашинян вновь отметил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, хотя должны это делать согласно договоренностям, достигнутым в 2020 году между Москвой, Баку и Ереваном. Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой. Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт около моста и запретил доставку в Нагорный Карабах любых гуманитарных грузов. Несмотря на то, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать решение вопросов, связанных с Нагорным Карабахом, ситуация остается сложной.
«Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично», — подчеркнул глава правительства Армении.Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения признает целостность Азербайджана и ждет того же от Баку. он считает, что мир между двумя странами возможен, если Армения будет признана в рамках существовавшей в советские годы Армянской ССР, куда не входил Нагорный Карабах.
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Артем Путинцев