Пашинян заявил, что в ближайшее время в Карабахе не останется армян

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в скором времени в Нагорном Карабахе не останется армян. Такое заявление Пашинян сделал на заседании правительства.
«Ситуация показывает, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе не останется армян», — заявил премьер Армении.Он также заявил, что это прямая акция этнической чистки и депортации, о чем политик давно предупреждал мировое сообщество.
Напоминаем, 28 сентября глава Нагорного Карабах Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.
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Алина Юрчак