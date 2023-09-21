Пашинян заявил о жесткой реакции правительства на митинги оппозиции в Ереване

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны не допустят кровопролития в Ереване. В речи, обращенной к согражданам, он пообещал, что представители силовых структур будут действовать жестко, но в рамках закона.
Представители оппозиции ранее заявляли, что переходят на круглосуточный режим проведения акций протеста и анонсировали очередной митинг у здания правительства в центре столицы. Пашинян подчеркнул, что власти не допустят кровопролития в Ереване. Он также сообщил, что в настоящее время производятся аресты подозреваемых в подготовке беспорядков. Коснувшись ситуации в Нагорном Карабахе, глава армянского правительства отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, встречаются лишь отдельные нарушения.
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Александр Бойцов