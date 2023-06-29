Патриарх Кирилл призвал церкви участвовать в примирении народов

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что церкви и христианские общины Востока и Запада должны принимать участие в восстановлении мира и примирении конфликтующих сторон. Об этом он сообщил в ходе встречи с кардиналом Маттео Дзуппи, пишет издание РИА Новости.Он отметил, что церкви не должны уходить в сторону, когда между народами и странами возникает напряжение. Патриарх призвал христианские общины принять участие в установлении мира и развитии взаимопонимания.«Очень важно, чтобы христианские общины Востока и Запада принимали участие в процессе примирения», - добавил патриарх Кирилл.