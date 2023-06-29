Патриарх Кирилл встретился с кардиналом Дзуппи

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Папский посланник по вопросам урегулирования на Украине встретился с патриархом Кириллом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с посланником папы римского кардиналом Маттео Дзуппи в Даниловом монастыре, видео встречи опубликовала Московская патриархия. Об этом пишет издание РИА Новости.
В ходе беседы были обсуждены совместные усилия, которые будут направлены на установление мира и справедливости. Патриарх Кирилл также обратил внимание на важность объединения мировых сил для предотвращения эскалации конфликта.
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В ходе беседы были обсуждены совместные усилия, которые будут направлены на установление мира и справедливости. Патриарх Кирилл также обратил внимание на важность объединения мировых сил для предотвращения эскалации конфликта.
«Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости», - заявил патриарх Кирилл.
В свою очередь, папский посланник отметил, что хотел встретиться с патриархом Кириллом для того, чтобы услышать его мнение о ситуации, связанной с конфликтом.
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Анастасия Крестьянова