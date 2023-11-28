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Патриарх Кирилл раскрыл отношение России к единой идеологии

Патриарх Кирилл заявил, что Россия не нуждается в единой идеологии
28 ноября 2023, 17:38
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

России не нужна единая идеология, поскольку у неё уже есть единая идея ценности. Об этом в ходе Всемирного русского народного Собора сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава Русской православной церкви убеждён, что национальная идея граждан России заключается в искренней любви и преданности своей стране.

Ранее в ходе заседания президент страны Владимир Путин подчеркнул, что Россия стала намного сильнее. По его словам, этого удалось добиться благодаря сплочённости народа, который начал возвращаться к истинным ценностям и уходить от принесённого в Россию извне. Также, по словам главы государства, укрепить страну помогло возвращение в её состав исторических территорий.

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Политолог Светов допустил выгоду США в конфликте КНР и Тайваня
28 ноября 2023, 17:55

Фото: istockphoto.com/HUNG CHIN LIU

Политолог Юрий Светов высказал уверенность в том, что несмотря на все заявления США о том, что они считают Китай неделимым, им выгоден конфликт между КНР и Тайваням, и в случае его начала у Штатов хватит сил поддержать вторых.
Он отметил, что слухи об обнищавшей Америке, которой не хватит сил ещё и на конфликт в этом регионе, лживы. По его мнению, у Штатов достаточно ресурсов на поддержку всех выгодных им конфликтов.

«США — хитроумная страна, которой управляют прирожденные торговцы. Они умеют считать выгоду и убытки. Президент Джо Байден уже говорил, что на американском военно-промышленном комплексе конфликты на Ближнем Востоке и Украине сказываются положительно. Значит, они могут наращивать производство, а за этим улучшат и другие отрасли экономики», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Специалист добавил, что при необходимости США могут запросить финансирование конфликта на Украине у ЕС, а сами сосредоточится на Ближнем Востоке и Китае.

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НАТО может предложить Украине более простой план по членству
Euractiv: НАТО может предложить Украине более простую программу вступления
28 ноября 2023, 17:43

Фото: istock / Michele Ursi

НАТО может предложить Киеву упрощенный план вступления в альянс на основе ежегодной национальной программы. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Министры иностранных дел поддержат проект ежегодной национальной программы, составленный Киевом, в котором определяются реформы, которые он считает необходимыми, чтобы быть готовым вступить в НАТО», — рассказали собеседники агентства.
Отмечается, что даже если Киев выполнит все пункты плана, а конфликт закончится, Украине в любом случае будет сложно получить приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что украинское военное командование не обладает четким планом по «ведению войны» на 2024 год. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Путин анонсировал поддержку национального предпринимательства
Путин: Россия будет наращивать поддержку национального предпринимательства
28 ноября 2023, 17:33

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном соборе, заявил, что власти намерены наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства.
Обращаясь к предпринимателям, присутствующим в зале, российский лидер поблагодарил их за слаженную работу, отметив, что именно объединенные усилия государства и бизнеса помогли сорвать беспрецедентную агрессию Запада и привели к тому, что его санкционный блицкриг бесславно провалился.

Глава государства призвал бизнесменов и далее вкладывать средства в Россию, создавать новые рабочие места, развивать производство, готовить рабочие кадры. Тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи частных компаний. Национальный бизнес, работая на укрепление суверенитета, сам становится более суверенным и сильным, менее зависимым от любых компонентов современного мироустройства, подчеркнул Владимир Путин.

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Путин озвучил планы Запада в отношении России
Путин заявил о стремлении Запада расчленить и разграбить РФ
28 ноября 2023, 17:32

Фото: сайт Кремля

Запад хочет расчленить и разграбить Россию, если не силой, то через смуту. Такое заявление сделал Президент РФ Владимир Путин в ходе выступление на заседании Всемирного русского народного собора.

«Слышали это много раз на протяжении веков. Слышали, что Россию, оказывается, надо сегодня деколонизировать, а на самом деле что им нужно? На самом деле им нужно расчленить и разграбить Россию», — заявил Путин.
Российский лидер отметил, что Запад снова старую шарманку о том, что Россия якобы является тюрьмой народов, а русские — народ рабов.

Глава государства также заявил, что РФ преградила путь тем, кто претендует на господство во всем мире. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Владимир Путин также объявил минуту молчания в память о погибших в зоне СВО.

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Путин отметил примитивизм западной культуры
Путин: западная культура становится примитивной, а России необходим прорыв
28 ноября 2023, 17:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе Всемирного русского народного Собора указал на примитивизм западной культуры и сферы образования.
По словам главы государства, в настоящее время в западных странах наблюдается не только политика культуры отмены, но и фактическая отмена гуманитарного образования. Всё это ведёт к тому, что культура и образование становятся примитивными. 

Президент добавил, что в школах на Западе наблюдается тенденция замены классических предметов лженауками, различными гендерными и иными направлениями. 

Путин подчеркнул, что в России, наоборот, требуется прорыв в сфере культуры. Для этого следует взять пример у предков, которые и в традиционном, и в авангардном искусстве были первооткрывателями, которые задавали образцы для других стран. 

Президент призвал использовать весь тот потенциал и те наработки, которые имеет Россия. 

Однако, вместе с тем, Путин отметил важность развития современных технологий в образовании. 

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#культура
#образование
#россия
#развитие
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Путин рассказал, за что сражается Россия
Владимир Путин: Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство
28 ноября 2023, 17:19

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство. Такое заявление российский лидер сделал в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, который приурочен к 30-летию образования организации.

«Именно наша страна, русский мир, как ни раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность.», — заявил глава государства.
Путин отметил, что Россия сражается не только за свободу, но и за свободу всего мира. Российский лидер также объявил минуту молчания в память о погибших в зоне спецоперации на Украине.

Ранее глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о «глубинной» ненависти Запада к Путину. Подробнее о причинах читайте в нашем материале.
 
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#рф
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Путин назвал единственный источник власти
Путин: Свободный народ - единственный источник власти
28 ноября 2023, 17:11

Фото: сайт Кремля

Рассуждая о свободе, президент России Владимир Путин подчеркнул, что именно свободу суверенного государства, свободу народа ради его будущего защищают сейчас наши солдаты и офицеры на фронте.
Российский лидер отметил, что в традициях России человек не может чувствовать себя свободным, если не свободны его близкие, его дети, его Отчизна. Только такая свобода имеет истинную ценность, подчеркнул глава государства, и такую свободу следует отстаивать.

Владимир Путин указал, что свободный народ, который осознает свою ответственность перед сегодняшним днем и перед будущими поколениями сограждан, является единственным источником власти. Власти суверенной, которая призвана служить всем людям, всему народу страны, а не обслуживать чьи-то частные интересы.

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#россия
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#лидер
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Финляндия определила судьбу всех КПП на границе с РФ
Финляндия закроет до 13 декабря все КПП на границе с РФ для лиц, ищущих убежище
28 ноября 2023, 17:08

Фото: iStock/Iri-s

Финляндия закроет все КПП на российской-финской границе с полуночи 30 ноября до 13 декабря для граждан, которые ищут убежища. Такле заявление сделал премьер-министр страны Петтери Орпо, передает Yle.
Подать заявления на предоставление международной защиты в это время будет невозможно ни в одном из пунктов пересечения на сухопутной границе между Россией и Финляндией.

При этом уточняется, что железнодорожное сообщение и грузовые перевозки между странами сохранятся.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии примерно три миллиарда евро.

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#финляндия
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Баку выразил протест трём западным государствам
Азербайджан выразил протест США, ФРГ и Франции из-за финансовых операций
28 ноября 2023, 17:08

Фото: iStock/ronniechua

Азербайджанское министерство иностранных дел вызвало послов США, Германии и Франции из-за незаконных финансовых операций, следует из сообщения на сайте ведомства.
Дипломатам сообщили, что причиной вызова стала деятельность новостного портала «AbzasMedia», который совершал незаконные финансовые операции совместно с организациями, зарегистрированными в указанных странах. Также удалось выяснить, что этим противоправным действиям причастны и правительства этих государств. 

Согласно законодательству Азербайджана, незарегистрированные на государственном уровне грантовые соглашения, а также финансирование проектов, не прошедших регистрацию, являются серьёзными нарушениями. 

Также в ведомстве добавили, что Баку осудил действия США, Германии и Франции, которые принимаются как вмешательство во внутренние дела государства с прямым нарушением его законодательства. 

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#франция
#мид
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