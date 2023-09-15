Патрушев назвал Европу американским вассалом

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинский конфликт был организован США и Великобританией, в том числе, чтобы ослабить Европу. Об этом Патрушев написал в статье в российском журнале «Разведчик».
Патрушев отметил, что нынешнему вассалу Вашингтона предстоит серьезно потрудиться, чтобы получить геополитическую самостоятельность. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Европа все больше угрожает американской гегемонии.
По словам Патрушева, в скором времени США придется смириться с ролью «одного из полюсов многополярного мира».
Напомним, ранее Патрушев заявил о масштабной операции коллективного Запада по ликвидации российской государственности. Политик убежден, что ЕС и США пытаются разрушить российские духовные и семейные ценности, а также внести раскол в общество по национальному, расовому и религиозному признаку.
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По словам Патрушева, в скором времени США придется смириться с ролью «одного из полюсов многополярного мира».
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Екатерина Коршунова