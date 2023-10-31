Патрушев назвал виновника в обострении израильского кризиса

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Обострение на Ближнем Востоке спровоцировала политика Соединенных Штатов Америки и сейчас Вашингтон подогревать конфликт. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.
«Именно политика Вашингтона спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение ситуации на Ближнем Востоке и уже привела к огромным жертвам среди мирного населения«», — утверждает Патрушев.Он также обратил внимание на то, что США наоборот способствует эскалации палестино-израильского конфликта, поставляя оружие в регион, а не пытаются его урегулировать. Патрушев заключил, что Штаты преследуют цели сохранения глобального доминирования и обеспечения собственной безопасности.
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