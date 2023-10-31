Патрушев назвал виновника в обострении израильского кризиса

В аэропорту Махачкалы 29 октября произошли массовые беспорядки в связи с прибывшим рейсом из Израиля. В результате протестов более 20 человек пострадали. Редакция «Радио 1» расскажет, кто спровоцировал протесты, какие меры к организаторам примет Кремль, и как глава Чечни Рамзан Кадыров призвал бороться с зачинщиками подобных акций.

Протесты в аэропорту Махачкалы

29 октября на территорию международного аэропорта Махачкалы ворвалась группа агрессивных протестантов с флагами Палестины и антиизраильскими лозунгами. Противоправные действия участников акции привели к повреждению двери одного из терминалов, в результате чего толпа смогла беспрепятственно проникнуть на взлетную полосу. Протестанты требовали у находящихся на борту прибывшего из Тель-Авива самолета документы, чтобы выяснить, нет ли среди пассажиров израильских беженцев. В результате массовых беспорядков, более 20 человек пострадали. Девять человек из числа раненых — полицейские.





Протестной акции предшествовала распространившаяся в сети Интернет информация о том, что в Махачкалу прибудут израильские беженцы. Однако позже выяснилось, что сведения были фейковыми, и на борту самолета находились чеченцы и дагестанцы, которые летали в Тель-Авив для прохождения лечения.





Кадыров предложил стрелять в зачинщиков беспорядков





Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам силовых структур и приказал им открывать огонь по тем протестующим, кто не выполняет законных требований правоохранительных органов. Об этом он заявил в ходе совещания с представителями МВД и Росгвардии в правительстве республики.





«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — заявил Кадыров.

Путин отреагировал на беспорядки в Махачкале

На фоне беспорядков в Махачкале президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза РФ. В рамках своего выступления он заявил, что протесты в Махачкале были спровоцированы с помощью социальных сетей. По словам главы государства, в провокации принимала участие Украина и спецслужбы западных стран.





Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон

Путин назвал всех причастных к организации протестов в аэропорту Дагестана мразями.





«Мрази, да и только. По-другому и сказать невозможно!» — заявил Путин.

Песков заявил о мерах против «вмешательств извне»