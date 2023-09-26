Патрушев: Предпосылок для разрешения украинского кризиса пока не видно

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Россия солидарна с позицией Египта и некоторых других африканских стран по урегулированию украинского кризиса. Однако в настоящее время предпосылок для разрешения конфликта не просматривается.
Секретарь Совбеза также выразил признательность правительству Египта за взвешенную позицию по украинскому кризису и отказ Каира от поставок вооружений киевскому режиму. Патрушев добавил, что это особенно ценно, так как это решение было принято египетской стороной вопреки серьезному давлению со стороны стран НАТО и Евросоюза.
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Александр Бойцов