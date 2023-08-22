Патрушев раскрыл, чем победа России послужит миру

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Победа России в специальной военной операции поможет началу формирования справедливого и полицентричного мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальнего Востока России.
«Победа над неонацизмом на Украине, безусловно, будет способствовать формированию полицентричного и справедливого мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира», - прокомментировал ситуацию Патрушев.
Ранее Патрушев заявил, что Вооруженные силы Украины ведут атаки беспилотника по российским городам под предводительством западных кураторов. По его словам, в США и НАТО осознали, что сломить Россию на линии боевого соприкосновения не получится, и потому начали наносить террористические атаки на мирное население РФ.
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