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Соединенные Штаты Америки взорвали «Северные потоки», чтобы Европа больше не могла получать российский газ, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время выездного совещания в Томске.
«США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», - прокомментировал ситуацию Патрушев.
Он также напомнил, что Штаты спровоцировали государственный переворот на Украине и превратили страну в полигон для испытаний своего оружия. То же самое сейчас происходит на полях палестино-израильского конфликта, подытожил Патрушев.
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