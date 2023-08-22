Патрушев рассказал о глобальной угрозе со стороны НАТО на Дальнем Востоке

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Участие Японии в размещении американских ракет в азиатском регионе угрожает безопасности России, в том числе и Дальнего Востока, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.
«Важная роль также отводится Японии в планах Пентагона по развертыванию в Азии ракет средней и меньшей дальности, что создает дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям», - прокомментировал ситуацию Патрушев.
При этом, ранее в Белом доме опровергли планы по созданию «Мини-НАТО» в Азиатском регионе. Соединенные Штаты заявили, что все равно намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей.
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