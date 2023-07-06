Патрушев: С начала года только на Крымском направлении Киев совершил более 70 атак беспилотниками

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинские подразделения совершили в текущем году более 70 атак на Крым с применением беспилотников.
Он также добавил, что накануне, российская ПВО перехватила два летательных аппарата на севере Крыма.
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