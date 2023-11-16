Патрушев: США проводят эксперименты с биоматериалами славян

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Соединенные Штаты Америки продолжают проводить эксперименты с биоматериалами славян в своих секретных лабораториях, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.
«США продолжают активную реализацию военно-биологических программ, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии», - прокомментировал ситуацию Патрушев.
По его словам, американские лаборатории расположены в приграничных России государствах, в том числе и на Украине. Там ученые проводят эксперименты с биоматериалами, взятыми у представителей славянского народа.
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Евгения Парфентьева