Патрушев встретился с главкомом силами правопорядка Ирана

Фото: Сайт Кремля
Николай Патрушев встретился в Москве с главкомом силами правопорядка Ирана
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в российской столице с главнокомандующим силами правопорядка Ирана Ахмадом Резой Раданом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Совет безопасности.
Отмечается, что представитель Ирана планировал встретиться с российскими официальными лицами из сферы безопасности, а также из сил правопорядка.
Также уточняется, что Радан прибыл в Москву, получив официальное приглашение РФ, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве в сфере правоохранительной деятельности. Главком планирует переговоры с главой Росгвардии Виктором Золотовым после общения с Патрушевым.
Напомним, некоторое время назад появилась информация, что главком прибыл в Россию с официальным визитом, который продлится два дня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, по мнению Патрушева, коллективный Запад решил возродить нацистскую идеологию и повторить путь, которого придерживался в свое время Адольф Гитлер вместе со своими приспешниками.
Отмечается, что представитель Ирана планировал встретиться с российскими официальными лицами из сферы безопасности, а также из сил правопорядка.
Напомним, некоторое время назад появилась информация, что главком прибыл в Россию с официальным визитом, который продлится два дня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, по мнению Патрушева, коллективный Запад решил возродить нацистскую идеологию и повторить путь, которого придерживался в свое время Адольф Гитлер вместе со своими приспешниками.
Татьяна Лаврова