Фото: сайт Кремля
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта, но побуждать к переговорам нужно западных кураторов Киева.
Об этом он заявил в ходе совещания в Йоханнесбурге.
Он отметил стремление партнеров по БРИКС оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта на Украине. По словам Патрушева, Россия готова к переговорам, о чем неоднократно сообщала. Для того, чтобы диалог состоялся, необходимо желание западных кураторов, которые запретили Киеву проводить переговоры с РФ.
Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Москва ценит взвешенную оценку происходящего странами БРИКС и их понимание того, по каким причинам было принято решение о проведении СВО.
Читайте также:
Военный эксперт Пинчук назвал главное условие для проведения переговоров России и Украины
Китай снова призвал всех к переговорам по Украине
В Кремле заявили, что не видят перспектив для переговоров по Украине
Он отметил стремление партнеров по БРИКС оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта на Украине. По словам Патрушева, Россия готова к переговорам, о чем неоднократно сообщала. Для того, чтобы диалог состоялся, необходимо желание западных кураторов, которые запретили Киеву проводить переговоры с РФ.
Читайте также:
Военный эксперт Пинчук назвал главное условие для проведения переговоров России и Украины
Китай снова призвал всех к переговорам по Украине
В Кремле заявили, что не видят перспектив для переговоров по Украине
Анастасия Крестьянова