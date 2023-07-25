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Патрушев заявил о готовности России к диалогу по Украине

Патрушев: Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта
25 июля 2023, 15:23

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта, но побуждать к переговорам нужно западных кураторов Киева.
Об этом он заявил в ходе совещания в Йоханнесбурге.

Он отметил стремление партнеров по БРИКС оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта на Украине. По словам Патрушева, Россия готова к переговорам, о чем неоднократно сообщала. Для того, чтобы диалог состоялся, необходимо желание западных кураторов, которые запретили Киеву проводить переговоры с РФ.


Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Москва ценит взвешенную оценку происходящего странами БРИКС и их понимание того, по каким причинам было принято решение о проведении СВО.

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#Россия
#Украина
#переговоры
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Новые виды белорусских войск приступили занятиям с ЧВК «Вагнер»
25 июля 2023, 16:12

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

К занятиям с бойцами ЧВК «Вагнер» приступили новые виды войск армии Белоруссии, среди них инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, а также связисты. Об этом сообщает Минобороны страны.
«К реализации дорожной карты совместной подготовки приступили не только подразделения сил специальных операций и механизированных подразделений, но и части и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты», - говорится в Telegram-канале оборонного ведомства Белоруссии.

Кроме того, к обучению присоединились подразделения связи.

При этом особое внимание на тренировках уделяется обеспечению «живучести войск при ведении боевых действий». Подробности занятий будут обнародованы уже в течение этой недели.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что его начала напрягать деятельность ЧВК «Вагнер», желающей идти на Варшаву.

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#Белоруссия
#ЧВК «Вагнер»
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139 подмосковных избирательных участков снабдят трафаретами для слабовидящих избирателей
25 июля 2023, 15:38

Фото: Istockphoto / portokalis

В Подмосковье к Единому дню голосования выпустят около 300 трафаретов для слабовидящих избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Для голосования на выборах губернатора Московской области, а также на дополнительных выборах депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 изготовят специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня слабовидящими, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля», – говорится в сообщении. 
Такие трафареты предполагается использовать на 139 избирательных участках региона в местах компактного проживания инвалидов по зрению.
 
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
 
В это время пройдут выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
 
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться
 
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#выборы
#голосование
#бюллетени
#избиратели
#ДЭГ
#ЕДГ
#шрифт Брайля
#слабовидящие
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Депутат Чепа назвал слова Резникова о Крымском мосту признанием в террористической деятельности
25 июля 2023, 14:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Резникова — это конкретная угроза, которую нельзя не учитывать, передает RT.
Чепа отметил важность применения превентивных ударов по местам сборки, хранения и доставки оружия, которым наносятся удары по РФ.

«Это также попытка оправдать те колоссальные затраты, которые несёт Запад в поставках оружия и финансировании этого конфликта», — цитирует парламентария RT.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Керченскому мосту. По его словам, все цели Украины являются законными и официальными. Он выразил уверенность в том, что удары по Крымскому и Керченскому мосту, который соединяет его с материковой частью России, ослабит боеспособность Москвы.

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#Госдума
#Крымский мост
#теракт
#ВСУ
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В Германии считают, что США используют Украину для противостояния с Россией
Экс-глава СДПГ Лафонтен: США используют Украину как полигон для противостояния с РФ
25 июля 2023, 14:29

Фото: iStock/sb2010

Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен считает, что США многие годы готовились к противовстоянию с Россией и сейчас используют Украину в качестве полигона для конфликта. Об этом передает издание Neulandrebellen.
«Внешнеполитические вдохновители Соединенных Штатов — я упомяну Киссинджера или Бжезинского — давно указывали, что, если Украина попадет под влияние США, это гарантирует лишение России статуса мировой державы», — рассказал Лафонтен.

Таким образом, он уверен, что Вашингтон вступил в геостратегический спор с Москвой, используя для этого Украину. Лафонтен также отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц очень ошибся, когда принял сторону США в конфдикте с Россией. На восстановление отношений, по словам политика, потребуются долгие годы.

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#США
#Украина
#Германия
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Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая
Парламент Китая снял Цинь Гана с должности главы МИД Китая и назначил на его место Ван И
25 июля 2023, 14:19

Фото: iStock/Sky_Blue

Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел, новым министром назначен Ван И.
Ранее, Ван И уже занимал должность главы внешнеполитического ведомства до декабря 2022 года.

Причину отстранения от поста главы МИД Цинь Гана китайская сторона не называет.

Отмечается, что министр Ган не присутствовал на встрече глав МИД Асеан. По словам представителя ведомства Ван Вэньбинь, член совета КНР не смог принять участие в переговорах, ввиду плохого самочувствия. Предполагается, что причиной отстранения от должности стало состояние здоровья министра. 

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#Китай
#Ван И
#должность
#МИД
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Песков назвал чушью данные разведок и официальных лиц Украины
Песков назвал данные разведок о мятеже Пригожина и якобы бездействии властей России чушью
25 июля 2023, 14:08

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью данные разведок и официальных лиц Украины, а также служб безопасности европейских стран о ситуации вокруг мятежа Евгения Пригожина, об этом сообщает издание Washington Post.
Он также назвал несоответствующими действительности заявления о том, что руководство страны бездействовало в условиях проводимого мятежа.

Спикер Кремля подчеркнул, что подобные заявления являются чушью и распространяются людьми, которые не владеют информацией. 

Американское издание Washington Post опубликовало статью о том, что российское руководство знало за несколько дней о подготовке вооруженного мятежа, в связи с чем, усилило безопасность некоторых стратегических объектов. Дмитрий Песков опроверг ​подобную информацию ​и назвал ее чушью. 

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#Песков
#мятеж
#Пригожин
#ЧВК «Вагнер»
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БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в мире
Патрушев: БРИКС строит работу на принципах равноправия и открытости
25 июля 2023, 13:58

Фото: iStock/Andrea Nicolini

БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на заседании представителей стран БРИКС, сообщили в пресс-службе СБ РФ.
«БРИКС в отличие от ведомого американцами НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. Наша «пятерка» дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки», - прокомментировал ситуацию Патрушев.  

Он также отметил, что БРИКС отводит координирующую роль ООН, не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, а также с пониманием относится к решениям своих союзников. 

Ранее Дмитрий Песков заявил, что западные страны оказывали беспрецедентное давление на страны Африки перед саммитом Россия-Африка в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря, именно сейчас, под этим беспрецедентным давлением западных государств, России и Африке необходимо объединиться, чтобы урегулировать вопрос по продолжению зерновой сделки.

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#Патрушев
#БРИКС
#Запад
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Кремль заявил о невозможности возвращения к зерновой сделке
Песков назвал невозможным возвращение к зерновой сделке в настоящий момент
25 июля 2023, 13:17

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент невозможно возобновление зерновой сделки.
Он пояснил, что условия, озвученные российской стороной, не выполняются.

По словам спикера Кремля, зерновая инициатива будет возобновлена, как только все стороны договоренностей выполнят условия сделки. 

«К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не было исполнена», - подчеркнул Песков.
Ранее, президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если принципы участия в ней будут соблюдены всеми сторонами. 

Зерновая инициатива прекратила свое действие 18 июля. Россия уведомила о своем решении Турцию, Украину и ООН. 

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#зерновая сделка
#Россия
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Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсуждали ЧВК «Вагнер»
Песков: Путин и Лукашенко в ходе двухдневного общения обсуждали в том числе тему ЧВК «Вагнер»
25 июля 2023, 13:03

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе двухдневного общения, российский и белорусский лидеры обсуждали в том числе тему ЧВК «Вагнер».
По словам спикера Кремля, встреча президентов России и Белоруссии была организована не для того, чтобы достичь договоренностей. Главы государств обменивались мнениями и обсуждали важные темы, которые стоят на повестке дня. 

«Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко была для сверки часов, для обмена мнениями», - отметил Песков. 
Пресс-секретарь президента также добавил, что одной из тем обсуждения лидеров, стала группа «Вагнер». ​Также, главы государств говорили о сотрудничестве и внешних угрозах. 

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#Песков
#Кремль
#ЧВК «Вагнер»
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