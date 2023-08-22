Патрушев заявил о спасительной роли России

Фото: kremlin.ru
Роль России заключается в спасении мира от безумия Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.
«России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом», - прокомментировал ситуацию Патрушев.
По его словам, человечество, достигнув невероятных высот в плане экономического и технологического развития, утратило моральные и нравственные ориентиры. Россия же должна стать той страной, которая выведет мир на путь верных духовно-нравственных ценностей.
Ранее Патрушев заявил, что победа России в специальной военной операции поможет началу формирования справедливого и полицентричного мира.
Читайте также:
Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества
Пушков раскрыл, кто в Европе не боится США
Бывший советник Кучмы Соскин назвал Украину концлагерем
Евгения Парфентьева