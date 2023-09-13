Пекин потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка о о слабом интеллекте китайцев

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МИД Китая потребовал разъяснений украинских властей по поводу заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.
Напомним, что Подоляк в интервью украинской журналистке назвал Китай и Индию «не способными просчитывать и анализировать последствия собственных решений», так как страны сотрудничают с Россией в бизнесе, а не поддерживают Украину.
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