Пентагон: CША развернут на Ближнем Востоке батарею Patriot и батальон ПРО THAAD

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Соединённые Штаты развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетной обороны (ПРО) THAAD, а также дополнительные комплексы Patriot. Об этом заявила пресс-служба Пентагона со ссылкой на соответствующее распоряжение американского министра обороны Ллойда Остина.
«Я приказал готовиться к развертыванию дополнительных войск на случай непредвиденных обстоятельств для усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости <...> Эти шаги укрепят региональные усилия по сдерживанию, повысят защиту сил США в регионе и помогут в обороне Израиля», — цитирует пресс-служба Пентагона слова своего шефа.Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США направили корабли USS Mount Whitney и USS Carney в восточную часть Средиземного моря с целью «поддержки операций США» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В офисе президента США заявили, что корабли были направлены в Восточное Средиземноморье для предостережения Ирана и его союзников от вмешательства в конфликт Израиля и Палестины.
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