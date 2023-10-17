Пентагон готовит две тысячи военных к отправке на Ближний Восток

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари признал группировку «Исламский джихад» ответственной за удар по больнице в секторе Газа, который унес сотни жизней. Это произошло после того, как представитель минздрава Газы утверждал, что удар был нанесен израильской стороной и привел к гибели более 500 человек.