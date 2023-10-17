Пентагон готовит две тысячи военных к отправке на Ближний Восток

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Глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ подготовить две тысячи военных к переброске на Ближний Восток, об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Остин отдал приказ о подготовке к развертыванию примерно 2 тысячам сотрудникам минобороны», - прокомментировала ситуацию Сингх.
Отмечается, что окончательного решения о переброске еще не принято.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Евгения Парфентьева